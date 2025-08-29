Rodrigo Mendoza se estrena en la lista de la selección española sub-21

Rodrigo Mendoza, tras ir quemando todas y cada una de las etapas en las categorías inferiores de la selección española, ya se encuentra en la antesala de la absoluta dirigida por Luis de La Fuente. El mediapunta del Elche ha recibido este viernes por primera vez la llamada del combinado nacional sub-21, encabezado por el nuevo seleccionador David Gordo, para la próxima concentración, que arrancará el próximo 1 de septiembre en Las Rozas (Madrid).

El talento franjiverde estará esta noche en la convocatoria de Eder Sarabia para medirse al Levante, antes de viajar a la capital en el inicio de la próxima semana. Entonces, participará en los dos primeros partidos clasificatorios para el Europeo de 2027 de Serbia y Albania. España queda enmarcada en el grupo A en la fase previa y en estas primeras dos jornadas se medirá el viernes 5 (20 horas) de septiembre a Chipre en Los Pajaritos (Soria) y el martes 9 (19 horas) a Kosovo a domicilio.

Rodri Mendoza, con la camiseta de España. / ECF / Jesús Hernández

Mendoza renovó con el Elche el pasado martes hasta junio de 2028, prolongando así su vinculación con la entidad por dos temporadas más. La joya de la generación del 2005 franjiverde rechazó así ofertas de varios clubes importantes tanto del panorama nacional como del europeo, decisión respaldada con dos titularidades en las dos primeras jornadas.

Dado el salto de categoría, el canterano franjiverde no estará en la última convocatoria de la sub-20, previa a viajar a Chile para el Mundial. Eso sí, su presencia en el torneo que arranca para España a finales de septiembre —precisamente frente a la Marruecos de Ali Houary y Adam Boayar— no está ni mucho menos descartada.

Tal y como declaró en una entrevista de INFORMACIÓN la semana pasada, Mendoza valora con especial deseo el Mundial de Chile. "Puede ser una gran etapa, un gran escaparate y una experiencia de la que llevarme muchos momentos bonitos. Jugar esas competiciones siempre es especial. El grupo es muy bueno, hay jugadores de muchísimo nivel. Vamos a dar la talla, estoy convencido. Luego con el míster la verdad que todo ha ido genial desde el primer día, no he coincidido muchas veces con él, pero las veces que hemos hablado siempre ha habido mucha conexión. Vamos a hacer un gran Mundial", aclaró el talento murciano antes de conocer sobre su salto a la sub-21.