El Elche de los golazos

3 jornadas. 5 puntos. 4 golazos. Este es el password que descifra el inicio de temporada del Elche en Primera División. El conjunto franjiverde se marcha al primer parón de selecciones con una sonrisa de felicidad. Por el trabajo bien hecho. Por los puntos conseguidos. Y por la forma en la que lo primero se entrelaza con lo segundo.

En los cuatro goles del Elche de esta 2025-2026 no se encuentra ni un ápice de sosería. Han sido tantos diferentes, pero todos ellos del notable hacia arriba en puntuación final. Acciones colectivas e individuales de gran calado que han derivado en la obtención de puntos ante Betis, Atlético de Madrid y Levante.

No era un inicio de curso sencillo, más aún teniendo en cuenta la condición de recién ascendido del Elche. Dos rivales históricos para empezar, entre los seis o siete mejores equipos de Primera, al menos en teoría. Y el campeón de Segunda del curso pasado, némesis en cuanto a estilo del conjunto dirigido por Eder Sarabia.

Los goles de Germán Valera al Betis, Rafa Mir a Atlético y Levante y Rodrigo Mendoza, también en este último compromiso, sirven para escenificar el buen hacer general del conjunto franjiverde en los tres encuentros. Una actuación más que convincente contra los sevillanos en el debut liguero, un ejercicio de resistencia en el Metropolitano y una victoria con superioridad en el derbi autonómico.

Germán Valera al Betis

El primer gol franjiverde de la 2025-2026 sirvió para igualar la diana que previamente había puesto por delante al Betis. Germán Valera, Rodrigo Mendoza y Martim Neto dibujaron una triangulación perfecta por el flanco derecho del ataque franjiverde.

El portugués, en el interior del área, fue capaz de templar sus pulsaciones y de encontrar la mejor solución posible a la ecuación que se le planteaba, una precisa asistencia a Valera para que este ejecutara la acción y empatara el choque. Primer gran gol.

Un gol de Germán Valera empata el partido para el Elche / Áxel Álvarez

Rafa Mir al Atlético

El partido contra el Atlético a domicilio se presentaba complejo y se puso peor con el tempranero gol de Sorloth. Las casas de apuesta olían una posible goleada de Goliath a David. Pero el modesto tardó poco en reaccionar y empatar. Y lo hizo con una obra de arte.

En esta ocasión los tres protagonistas del gol franjiverde fueron Germán Valera, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. El carrilero inició el contragolpe tras una acción defensiva, por la derecha, con un pase largo preciso hacia el canterano del Real Madrid. Este controló de fábula, levantó la cabeza y vio el desmarque de Mir, metiéndole un pase milimétrico que superó a la defensa colchonera.

El murciano definió a la perfección, cruzando el esférico ante Oblak. Contragolpe de manual, aplaudido desde el cielo por Luis Aragonés, que hizo de esta suerte un arte, pese a recibirlo el equipo de su corazón.

Gol de Rafa Mir / LOF

Rafa Mir al Levante

Tras haberse estrenado una semana antes y haber visto como le anulaban un gol en la primera parte, Mir tardó apenas unos segundos en hacer un gol válido tras iniciarse el segundo acto del derbi. Y lo hizo en una acción colectiva brillante, rápida y precisa.

Affengruber ganó un duelo para recuperar la posesión a la altura del centro del campo, Marc Aguado tocó en dirección hacia Álvaro Rodríguez y este, una vez más, tomó la mejor decisión posible, un pase de cabeza picado hacia Mir, dejándole en situación ideal para encarar al defensa rival. El murciano fue al envite, se marchó por potencia y sacó un zurdazo fuerte y alto que sorprendió a Ryan, quien quizás esperaba que el atacante no desenfundase tan rápido.

Mendoza al Levante

Instantes después, el Elche dobló su apuesta. Otra acción rápida, con recuperación de un central a la altura de la medular y espacio para sorprender a una defensa sin armar. Bigas recuperó la pelota y condujo con decisión, rompiendo una línea defensiva levantinista. Siguió, se acercó al área, y cuando fue derribado por Oriol Rey no dio por finalizada la jugada.

En lugar de quedarse tendido en el suelo esperando una falta, el capitán del Elche ratoneó y logró ceder el balón a Rodrigo Mendoza. Este demostró su clase con un tiro preciso, colocado cerca del palo y lejos del alcance de Ryan. Otro gol para museo. El cuarto de la 2025-2026.

Los cuatro goles del Elche en esta 2025-2026 ponen en valor las virtudes de este equipo. Ha habido combinaciones (Betis), contragolpes (Atlético de Madrid) y ejecuciones rápidas tras robo (Levante). Especialmente importante han sido estos dos últimos goles, en acciones que este Elche debe saber potenciar si, como parece, va a tener la iniciativa en la mayoría de los partidos: agotar al rival poco a poco y, cuando los sentidos empiecen a fallar, ser capaces de robar en campo contrario y finalizar con calidad y rapidez.