Pedrosa apunta a reforzar el lateral del Elche

Adrià Pedrosa es el principal candidato a reforzar el lateral izquierdo del Elche, en una nueva operación de cesión con el Sevilla, la segunda de este verano tras la de Rafa Mir, que de momento está funcionando a la perfección para los intereses ilicitanos.

El defensa catalán, de 27 años, se formó en la cantera del Espanyol, club con el que debutó en Primera División en la temporada 2018-2019. Allí, pese a vivir un descenso, fue creciendo y alcanzó incluso la internacionalidad sub-21. Su buen hacer como «perico» despertó el interés del Sevilla, que lo contrató como agente libre en el verano de 2023. Allí tiene contrato hasta 2028.

Este curso, Pedrosa no entraba en los planes de Matías Almeyda, técnico del conjunto hispalense, y el Sevilla llevaba varias semanas buscándole una salida. El principal obstáculo, al igual que ocurría con Rafa Mir, era su alta ficha, que será asumida de manera compartida entre el club propietario de sus derechos y el Elche.

La negociación ha ido avanzando en los últimos días, pese a estar sobre la mesa los nombres de otros laterales zurdos como Salah-Edinne, de la Roma, o Malacia, del Manchester United. A falta de cerrarse y hacerse oficial, todo apunta a que el dueño de esa plaza será el futbolista formado en las categorías inferiores del Espanyol.

Operación salida

Una vez se confirme el fichaje de Pedrosa al Elche le quedan al menos otros dos refuerzos por cerrar. Además, la entidad comandada por Christian Bragarnik está pendiente también de la operación salida, en la que están inmersos tanto jugadores de la primera plantilla como canteranos.

En este sentido, el que parece haber encontrado acomodo es Ali Houary. El marroquí, que fue titular en la primera jornada de liga contra el Betis, se marchará cedido al Racing de Santander, de Segunda División, en una operación en la que se han reencontrado los gestores de la entidad ilicitana con Chema Aragón, actual director deportivo del club cántabro y fugaz empleado de Bragarnik el verano pasado, cuando cortó su vinculación laboral con el Elche tras apenas un mes.

Ali Houary, durante un calentamiento / ECF

Ahora, Ali tendrá la oportunidad de dar el salto a Segunda con apenas 20 años, recién cumplidos, en un club con historia y aspiraciones. Aragón confía en sus capacidades, ya que dispone de buenos informes suyos, y en los despachos del Martínez Valero entienden que el Racing puede ser el lugar ideal para que siga creciendo, especialmente porque en ningún caso querían que siguiera en Segunda RFEF con el Ilicitano. A principios de verano estuvo en cartera de varios equipos de Primera RFEF, entre ellos el Eldense, pero finalmente ya ha dado el salto al fútbol profesional, debutando en la máxima categoría y ahora militando en la de plata.