El Elche cierra la cesión de Pedrosa a un día del final del mercado

El Elche entra en el último día de mercado estival con la tranquilidad que le da el buen inicio de temporada en Primera División y el subidón en cuanto a posicionamiento entre las preferencias de aquellos jugadores que manejan tanto una oferta franjiverde como la de otros clubes.

En esta tesitura, oficialmente el Elche tiene ocupadas 21 fichas del primer equipo, por lo que dispone de margen de sobra para perfilar su plantilla. Se esperan, como mínimo, tres fichajes más, siempre que no haya bajas sensibles de última hora... y se tiene en cuenta el hecho de que algún futbolista que quede libre pueda firmar más allá de esta medianoche.

Tras los fichajes de Iñaki Peña, portero, y Diangana, extremo, de los últimos días, los deberes principales del grupo de trabajo liderado por Christian Bragarnik siguen estando en reforzar los carriles y un mediapunta con capacidad de desborde. El buen inicio de temporada de Rodrigo Mendoza, que se marcha con la selección sub-21, ha servido para tranquilizar cualquier prisa o preocupación en esa zona, pero no hay que olvidar que el murciano es joven y que, además, el próximo mes seguramente se marchará a disputar el Mundial sub-20 a Chile.

Acuerdo por Pedrosa

La incorporación que está acordada es la del lateral izquierdo Adrià Pedrosa, del Sevilla, cuya cesión con opción de compra todavía no se ha hecho oficial, algo que debería ocurrir a lo largo del lunes. Su llegada permitiría doblar la posición con dos futbolistas «naturales» para esa posición, el otro también fichado este verano, el francés Léo Petrot, que puede jugar como central. Jairo, que podría salir, pasaría a tener un rol de extremo o carrilero, como el que viene ocupando Germán Valera.

En la banda opuesta, Álvaro Núñez sigue siendo el único lateral derecho del primer equipo con el mes de septiembre ya iniciado. John y Josan también pueden jugar en esa posición, pero se antoja demasiado arriesgado no fortalecer una zona en la que el futbolista vasco es debutante en Primera División. Lo ideal sería encontrar un jugador polivalente, como Francés, zaguero del Girona, sin minutos en este inicio de temporada turbulento en la escuadra que hace solo un año estaba disputando la Champions League.

Para la zona del centro del campo y la mediapunta, el interés por dos de los nombres que se habían vinculado al Elche parece haberse enfriado. La negociación por el noruego Myhre, del Brann, que no se ha cortado durante el verano a la hora de narrar el interés por coger un billete rumbo a la ciudad de las palmeras, se rompió por las altas pretensiones económicas de su club, según publicó la prensa del país del centrocampista.

Ziyech, en su etapa en el Chelsea / Vince Mignott/EFE

Ziyech, en un interés admitido por el director general del Elche, Pedro Schinocca, en la previa del duelo del viernes contra el Levante, es una de esas opciones mencionadas anteriormente que no requieren de una solución a contrarreloj, debido a que se encuentra sin equipo. Eso sí, la llegada de Diangana, un extremo zurdo, cubre uno de los perfiles que precisamente ocuparía el marroquí. En las próximas horas, el puzle debe ser resuelto.