El Elche llega a un acuerdo con el hermano de Joao Félix

El último día de mercado de fichajes sigue avanzando y el Elche apura las últimas horas para cerrar su plantilla de la temporada 2025-2026. La primera de ellas, para la zona de tres cuartos de campo, todo apunta a que será el joven portugués Hugo Félix, hermano de Joao Félix, ex del Atlético y el Barça, actualmente en el Al-Nassr saudí de Cristiano Ronaldo.

Hugo Félix, de 21 años, militó la temporada pasada en el filial del Benfica, club con el que el Elche ya ha cerrado este verano la incorporación de Martim Neto. Con Félix, según han informado diversos medios portugueses y ha podido confirmar INFORMACIÓN, el acuerdo es total entre todas las partes y está únicamente pendiente de su pertinente validación y oficialidad. El club luso se guarda un porcentaje de un futuro traspaso.

Félix ha vivido a la sombra de la carrera de su hermano Joao, pero en el Benfica hizo la temporada pasada números interesantes, con 32 partidos jugados, dos goles y, sobre todo, 12 asistencias en la Segunda División lusa. No parece un fichaje de campanillas para la mediapunta tras la baja en verano de Nico Fernández Mercau.

Hugo Félix, en una imagen reciente / H.F.

El fichaje de Hugo Félix es una apuesta arriesgada para la zona creativa del ataque y parece reforzar la confianza en Rodrigo Mendoza, tras el notable arranque de temporada del murciano. De aquí a la medianoche debería cerrarse por completo y a partir de esta semana ponerse a las órdenes de Eder Sarabia