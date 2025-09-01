El Elche hace oficial el fichaje de Pedrosa

El Elche ha hecho oficial este lunes, a primera hora de la tarde, el fichaje de Adrià Pedrosa, que llega cedido con opción de compra procedente del Sevilla para reforzar la posición de lateral izquierdo del conjunto franjiverde en esta 2025-2026.

Pedrosa viajó el domingo hasta tierras ilicitanas y el lunes por la mañana cerró en las oficinas del Martínez Valero junto a su representante, Joaquín Macanás, los últimos flecos de su incorporación. Además, pudo conocer el estadio y grabar su vídeo de presentación como refuerzo del Elche.

La llegada de Pedrosa, de 27 años, sirve para completar un carril zurdo en el que ocupará la vacante de Salinas, compitiendo por la titularidad con el francés Léo Petrot, también fichado durante este verano. El que no lo hará será Jairo, que ha rescindido contrato en el último día de mercado.

Espanyol, Sevilla y selección

Pedrosa se formó en las categorías inferiores del Espanyol, llegando al primer equipo en la 2018-2019. Su proyección le sirvió para ser internacional sub-21 y para fichar en 2023 por el Sevilla, donde ha militado las dos últimas temporadas.

Adria Pedrosa of Sevilla FC in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Ramon Sanchez Pizjuan stadium on April 06, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 06/04/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El curso pasado, Pedrosa disputó 34 partidos oficiales con el cuadro hispalense, en los que anotó un gol. Este año, pese a no contar con la confianza de Matías Almeyda, dispuso de algunos minutos en la primera jornada. Esta es la segunda operación que se cierra en las últimas semanas entre Elche y Sevilla, tras la de Rafa Mir, que de momento ha empezado con buen rendimiento el curso.