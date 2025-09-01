Elche CF
El Elche trabaja en sacar cedido a Rafa Núñez
El extremo dominicano se debate en las horas finales del mercado entre una oferta de Segunda División y varias para marcharse a Portugal
Rafa Núñez, salvo sorpresa de última hora, saldrá a lo largo del día de hoy del Elche. El jugador internacional con la República Dominicana no cuenta para Eder Sarabia y, a falta de 12 horas para que el mercado concluya, que el futbolista salga cedido es considerada como la mejor opción tanto por el propio Núñez como por el club.
Ninguna de las partes se ha planteado una rescisión de su contrato, que expira el 30 de junio de 2027, según traslada el entorno del jugador. A estas horas, Rafa Núñez se está tomando con calma la decisión final sobre dónde continuará su carrera. Quiere acertar con el destino. Un club de Segunda División española y varios de Primera y Segunda en Portugal son los que más pujan por sus servicios, pendientes de la decisión final del canterano franjiverde.
Diangana se pone a punto
Por otra parte, y pese a que el Elche tiene este lunes día de descanso, varios futbolistas de la primera plantilla han aprovechado para realizar entrenamientos personalizados, antes de regresar al trabajo grupal el martes.
Entre ellos, el más destacado sería el último fichaje franjiverde, el extremo congoleño Diangana, que tras no realizar una pretemporada tradicional utilizará este parón liguero para tratar de ponerse a un nivel adecuado para poder ayudar cuanto antes a su nuevo club. Otros futbolistas que también se han ejercitado este lunes son Léo Petrot, Fede Redondo, Febas, Álvaro Rodríguez y Martim Neto.
