Fernando Redondo estuvo en Elche y su cambio de look no dejó indiferente a nadie

El Martínez Valero tuvo este viernes un invitado de lujo: el mítico futbolista Fernando Redondo. Acompañado del presidente del Elche, Christian Bragarnik, el ex del Real Madrid estuvo en el palco para ver a su hijo y reciente fichaje del club ilicitano, Fede Redondo, quien entró en el minuto 85 y pudo participar de la victoria local por 2 a 0 frente al Levante.

Fernando Redondo junto al presidente del Elche viendo el partido frente al Levante / Áxel Álvarez

Durante la retransmisión del encuentro las cámaras captaban al exjugador argentino de 56 años charlando con varias personas en el palco y con una imagen muy distinta a la que nos tenía acostumbrados cuando pisaba los terrenos de juego. Quién no recuerda a Redondo con su melena rubia al viento mandando en el centro del campo del Real Madrid… Pues ahora luce una imagen completamente distinta: pelo corto, muy moreno y grandes gafas de vista negra “con unas patillas importantes”, apuntaba el comentarista de televisión.

Al término del partido era el propio Fede Redondo quien compartía una imagen en el Martínez Valero junto a su padre y su hermano Fernando. “Primera victoria en casa! Con un gran ambiente y con la gente que más quiero a mi lado! No puedo pedir más. Mucho Elche”.