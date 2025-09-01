Jairo se marcha del Elche medio año después de fichar

El Elche ha anunciado la primera de su bajas en este lunes 1 de septiembre, último día del mercado estival de fichajes. Se trata de Jairo Izquierdo, carrilero zurdo que firmó en enero, procedente del Cartagena, y que apenas medio año después se despide con escaso protagonismo, pero un ascenso a Primera División.

El conjunto ilicitano incorporó a Jairo, pagando traspaso, ante la necesidad de reforzar su banda izquierda, debido a la rescisión de contrato de Clerc y a la lesión de Yago. Pese al perfil del futbolista, que podía adaptarse tanto a una posición ofensiva como defensiva, apenas dispuso de oportunidades en la 2024-2025.

9 partidos como franjiverde

Jairo disputó 8 partidos con el Elche la temporada pasada, todos partiendo como suplente, acumulando 112 minutos sobre el terreno de juego. Este curso tuvo media en la jornada inaugural contra el Betis, por sorpresa, en la que cuajó una buena actuación. Pese a ello, el aumento de la competencia le ha obligado a salir antes del cierre de mercado.

Todo apunta a que el destino de Jairo estará en el extranjero. En el Elche, su plaza la ocupará Adrià Pedrosa, que previsiblemente también heredará su dorsal, el 3.

Jairo atiende las instrucciones de Eder Sarabia antes de salir al campo contra el Tenerife. / Áxel Álvarez

En una nota de despedida, el Elche ha querido destacar el "compromiso, profesionalidad y experiencia" aportados por Jairo durante la temporada pasada, además de agradecer "su esfuerzo y dedicación" y desearle suerte en el futuro.