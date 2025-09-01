Elche CF
Jairo se marcha del Elche medio año después de fichar
El futbolista canario firmó en enero y deja su plaza y dorsal disponibles para Pedrosa
El Elche ha anunciado la primera de su bajas en este lunes 1 de septiembre, último día del mercado estival de fichajes. Se trata de Jairo Izquierdo, carrilero zurdo que firmó en enero, procedente del Cartagena, y que apenas medio año después se despide con escaso protagonismo, pero un ascenso a Primera División.
El conjunto ilicitano incorporó a Jairo, pagando traspaso, ante la necesidad de reforzar su banda izquierda, debido a la rescisión de contrato de Clerc y a la lesión de Yago. Pese al perfil del futbolista, que podía adaptarse tanto a una posición ofensiva como defensiva, apenas dispuso de oportunidades en la 2024-2025.
9 partidos como franjiverde
Jairo disputó 8 partidos con el Elche la temporada pasada, todos partiendo como suplente, acumulando 112 minutos sobre el terreno de juego. Este curso tuvo media en la jornada inaugural contra el Betis, por sorpresa, en la que cuajó una buena actuación. Pese a ello, el aumento de la competencia le ha obligado a salir antes del cierre de mercado.
Todo apunta a que el destino de Jairo estará en el extranjero. En el Elche, su plaza la ocupará Adrià Pedrosa, que previsiblemente también heredará su dorsal, el 3.
En una nota de despedida, el Elche ha querido destacar el "compromiso, profesionalidad y experiencia" aportados por Jairo durante la temporada pasada, además de agradecer "su esfuerzo y dedicación" y desearle suerte en el futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»