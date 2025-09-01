El jugador del Elche Rodrigo Mendoza entrena con la selección absoluta

Siguen los días de rosa para Rodrigo Mendoza en este inicio de temporada. El jugador del Elche, convocado por la selección española sub-21 para esta ventana FIFA, ha entrenado este lunes con la selección absoluta, debido a varias bajas que arrastra el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

El seleccionador ha llamado, además de a Mendoza, a otros sub-21 como Gonzalo García, Fran González y Fer López. En principio, a partir de los siguientes entrenamientos el futbolista franjiverde debería incorporarse a la disciplina del combinado más joven.

Mendoza ha empezado de manera notable la temporada, con tres titularidades y su renovación hasta 2028 con el Elche. Además, esta semana ha sido incluido en el equipo ideal de la jornada de Primera División, junto a otros destacados como Joan García (Barcelona) y Arda Guler o Vinicius (Real Madrid).

Rodrigo Mendoza posa para INFORMACIÓN en uno de los accesos al Martínez Valero. / Áxel Álvarez

"El centrocampista español del Elche brilló en el triunfo de los ilicitanos ante el Levante. Mendoza marcó el segundo gol de su equipo con un remate cruzado desde la frontal, participó en 52 acciones con balón, completó 32 pases, generó tres ocasiones, centró siete veces al área y remató dos veces a portería. Además, disputó siete duelos e interceptó dos balones", reza la nota del once ideal sobre la actuación de Mendoza en el Elche-Levante.