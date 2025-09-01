Elche CF
Pedrosa y su representante cierran los flecos de la cesión al Elche en el Martínez Valero
El lateral se reúne con los dirigentes franjiverdes para culminar la operación en el último día de mercado
Este lunes se cierra el mercado de fichajes y el Elche vive en sus oficinas una jornada ajetreada, con el objetivo de concretar los últimos fichajes y salidas antes de las doce de la noche. Una de las incorporaciones que se espera culminar es la del lateral izquierdo Adrià Pedrosa, que llegará en calidad de cedido por el Sevilla.
Pedrosa y su representante, Joaquín Macanás, han estado esta mañana en las oficinas del estadio ilicitano, donde se ha reunido con Christian Bragarnik y el resto de la cúpula franjiverde, incluidos abogados, para terminar el papeleo que dé el visto bueno a la cesión con opción de compra, procedente del Sevilla, como Rafa Mir.
Ambos han abandonado en el mismo coche el Martínez Valero, aunque saliendo por una puerta diferente a la principal, para que el futbolista no fuera captado. Macanás sí se ha movido con libertad de movimientos, tanto a la hora de entrar como de salir.
Fichajes y salidas
La de Pedrosa es la primera de las tres o cuatro negociaciones que el Elche espera culminar con éxito, en cuanto a fichajes, en las próximas horas, dependiendo sobre todo de las salidas que se puedan producir. En este sentido, los canteranos Rafa Núñez, Mourad, Ali y Adam son los que cuentan con más opciones de abandonar la entidad antes del martes.
