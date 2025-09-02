El Elche no descarta a Ziyech... u otro futbolista en paro

El director general del Elche, Pedro Schinocca, no descartó el posible fichaje del marroquí Ziyech, futbolista por el que el club ilicitano ha mostrado interés en las últimas semanas, o de cualquier otro futbolista que haya quedado libre tras el cierre de mercado.

"Estamos abiertos a valorar opciones libres y esta no es una excepción. Cualquiera que pueda mejorar al equipo la tomaremos en cuenta, como siempre", dijo Schinocca.

"Estamos contentos con el mercado. Hemos hecho un trabajo completo", comentó el dirigente argentino del Elche, que fue el último en abandonar las oficinas del estadio Martínez Valero, ya en la madrugada del lunes al martes. El propietario, Christian Bragarnik, lo había hecho horas antes, para no volver.

Inscripciones y cláusula

Schinocca aseguró que la entidad no ha tenido problemas a la hora de inscribir jugador, pese al frustrado fichaje de Hugo Félix en el último día de mercado, y al hecho de que dos de las incorporaciones, Iturbe y Héctor Fort, hayan sido inscritos con el filial. "Esta estabilidad nos permite vivir con tranquilidad para armar el mejor equipo posible", aseveró.

Rafa Mir, con Pedro Schinocca, director general del Elche / Jesús Hernández/ECF

Por último, Schinocca también confirmó que los dos fichajes del Sevilla, Rafa Mir y Pedrosa, ambos cedidos con opción de compra, no tiene cláusula del miedo en sus contratos, por lo que estarán a disposición de Eder Sarabia para los dos duelos contra el conjunto hispalense, el primero de ellos precisamente en la próxima jornada.