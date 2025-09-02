Así queda la plantilla del Elche 2025-2026

Se avecinaba un verano largo y complicado para la secretaría técnica del Elche y así ha sido. Hasta 13 incorporaciones ha cerrado el conjunto franjiverde de cara al reto de mantenerse en Primera División. Como venía siendo habitual en los últimos años, no era de extrañar que el Elche llevase a cabo movimientos en las últimas instancias del mercado y es que Christian Bragarnik no tiene ningún tipo de temor en aprovechar al máximo el mes de agosto. El último día de ventana de fichajes aterrizaron en la ciudad de las palmeras las dos últimas contrataciones, Adrià Pedrosa y Héctor Fort.

La plantilla del Elche queda compuesta por 22 fichas del primer equipo más Alejandro Iturbe, Héctor Fort, Rodri Mendoza y Ali Houary, que parten como jugadores del filial. La portería estará cubierta por tres grandes nombres, como son Matías Dituro, Iñaki Peña y Alejandro Iturbe, cumpliendo con el sueño de Eder Sarabia de contar con tres guardametas de garantías. La experiencia de Dituro se sumará a la juventud de Iturbe y Peña. Por el momento el titular está siendo el argentino, pero esto podría cambiar con el devenir de las jornadas y de la competición.

Por lo que respecta a la defensa, el Elche ha incorporado a cuatro futbolistas con el objetivo de apuntalar una zaga más que competente. Queda compuesta por Álvaro Núñez y Héctor Fort en el lateral derecho, Léo Petrot y Adrià Pedrosa en el izquierdo y Affengruber, Víctor Chust, Bambo Diaby, John Chetauya y Bigas como centrales. La temporada pasada, la defensa jugó un papel clave en el devenir de la temporada y tuvo gran parte de culpa en el posterior ascenso. Las incorporaciones de Adrià Pedrosa y Héctor Fort aportarán juventud y dinamismo en los laterales.

El centro del campo del Elche para la temporada 2025-2026 estará formado por seis futbolistas. Estos son Fede Redondo, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Rodri Mendoza y Ali Houary. El grueso del juego pasará por ellos y a excepción de Febas, que tiene 29 años, ninguno supera las 25 primaveras. Dentro de esta demarcación aparece Rodri Mendoza, autor de uno de los mayores pasos hacia delante en la actual plantilla. El canterano, recientemente renovado, ha sido convocado por la Selección Española sub-21 y se está convirtiendo en una de las mayores promesas del fútbol nacional.

La delantera ha sufrido una gran remodelación. Los encargados de hacer los goles serán Josan, Diangana, Germán Valera, Yago de Santiago, Álvaro Rodríguez, Mourad, Rafa Mir y André Silva. Hasta cuatro nombres nuevos con un objetivo claro, sumar tantos para el club. No ha empezado mal la andadura de Rafa Mir con la franja, pues en sus primeras dos titularidades, el delantero murciano cuenta con dos goles. La incógnita llega en Mourad, pues su futuro parece estar lejos del Martínez Valero, más concretamente en México.

Pese a que el mercado ya ha cerrado sus puertas, son varios los nombres que aún pueden recalar en nuevos equipos. La nómina de agentes libres es bastante elevada, por lo que no suena descabellado pensar en que el Elche pueda sumar alguna incorporación con la temporada ya bien encaminada. La vuelta del Elche a la Primera División ha arrancado de la mejor manera y la parroquia franjiverde está dando rienda suelta a la ilusión y el optimismo. Tienen motivos para ello, pues las sensaciones del club en estos primeros tres partidos son inmejorables y el mercado realizado por la secretaría técnica ha sido más que notable.