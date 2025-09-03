Los días más dulces de Rodri Mendoza

El mes de agosto de 2025 ha sido, sin lugar a dudas, el mejor periodo profesional en la incipiente carrera de Rodrigo Mendoza. En cuestión de días, el mediapunta del Elche ha ido derribando barreras que suelen conllevar meses de buenas actuaciones. La última y más sonada, eso sí, algo eclipsada por el siempre mediático último día del mercado de fichajes, fue su presencia en el entrenamiento de la selección española absoluta, el pasado lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

Mendoza fue llamado por primera vez con la sub-21 el pasado viernes. El seleccionador, David Gordo, que se estrena en esta ventana FIFA, se deshizo en elogios hacia él en rueda de prensa: "Está a un nivel altísimo, es una de las revelaciones. Ya le conocíamos, pero es que nos ha obligado a traerle. Tenemos los futbolistas más talentosos del mundo, ojalá se apueste por más jugadores así", comentó el técnico, que decidió convocarle pese a que, al menos por edad, debería de haber ido con la sub-20.

La gran sorpresa llegó el lunes, cuando saltó como si fuera un campeón de Europa más al campo de entrenamiento de Las Rozas. Las lesiones en la absoluta obligaron a Luis de la Fuente a llamar a cuatro jóvenes de la sub-21, entre los que figuraba el propio Mendoza junto a Gonzalo García (Real Madrid), Fran González (Real Madrid) y Fer López (Wolves). El seleccionador nacional, siempre cerca de las categorías inferiores antes de su salto a la absoluta, le conoce bien desde hace años y quiso probarle junto a Carvajal, el vigente Balón de Oro Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal y compañía.

Rodri Mendoza, durante una carrera el pasado lunes, en su estreno con la selección española absoluta. / ECF

Su irrupción entre los mejores jugadores del país —aunque fuera por solo dos horas— llega motivada por una formidable carta de presentación en su estreno en Primera División. Tras un final de curso condenado al mayor de los ostracismos, Eder Sarabia ha retomado la confianza en su futuro... pero también en su presente. El de Molina del Segura ha sido titular en los tres primeros partidos de liga y se ha convertido en el principal activo en zona de tres cuartos del conjunto franjiverde.

Precisamente un día después de su estreno frente al Betis, en el que completó los 90 minutos de un partido 532 días después, el Elche decidió dar luz a su renovación hasta junio de 2028, apalabrada desde días atrás. Su cláusula también sufrió un importante ascenso en consonancia con su salario, ya que todavía conservaba el contrato firmado en noviembre 2022, cuando estaba en etapa de juvenil.

Con la firma estampada, Mendoza también fue vital en las transiciones del Metropolitano, aportando criterio con balón y lanzando a Rafa Mir y Álvaro Rodríguez cuando el contexto lo requería. La guinda a su irrupción en la élite la puso el pasado viernes, horas después de conocer que había sido llamado por la sub-21. Al más puro estilo Pedri, a quien se le compara cada vez más por sus similares características (salvando las distancias), Rodri dio un pase a la red para poner el dos a cero definitivo frente al Levante.

Su notable rendimiento durante las primeras semanas de competición, han llevado a la joya franjiverde a estar entre los candidatos a "Jugador sub-23 de LaLiga en el mes de agosto". Entre los aspirantes, también figuran Arda Guler (Real Madrid), Adrián Liso (Getafe), Etta Eyong (Levante) y Andrés Castrín (Sevilla).

"Bajo de la cama escondido"

Pese a estar recién renovado y a que Mendoza ha aprovechado cada oportunidad pública para matizar que está "muy feliz en el club de su vida", el miedo a un posible "clausulazo" ha persistido en los despachos del Martínez Valero en los compases finales del mercado. Sin ir más lejos, el pasado viernes Eder Sarabia bromeó con la situación de varios de sus futbolistas, entre ellos el molinense: "A alguno le vamos a dejar bajo de la cama escondido...", comentó entre risas el bilbaíno.

Martim Neto, a la izquierda, y Rodri Mendoza, a la derecha, tras el empate contra el Betis. / ECF / Jesús Hernández

"Nosotros estas situaciones nos las tomamon con mucha naturalidad. Si lo hacen bien y le llaman otros clubes, es porque son buenos futbolistas. Hasta donde sé, David (Affengruber) estaba un poco fastidiado por no ir con la selección, pero le dije que la vida le estaba hablando. Que todavía tiene cosas por mejorar", añadió sobre la situación del autriaco, también bastante cotizado en el mercado tras su colosal actuación en el Metropolitano.

¿Un mes sin él?

Todavía no es confirmada su presencia, pero tanto por ganas del propio Mendoza como por nivel su presencia en el Mundial sub-20 de Chile es bastante probable. De hecho, al margen de una lesión, el único motivo que le podría hacer perderse la cita mundialista sería el miedo a perder el sitio en el esquema franjiverde. La competición arranca el próximo 27 de septiembre y la final se disputará el 19 de octubre. Esto podría llevar a Rodri (además de Adam Boayar, Ali Houary y Héctor Fort, todos ellos presumiblemente convocados para la cita) a perderse hasta cinco jornadas (desde la 5 hasta la 9, en el caso más extremo).