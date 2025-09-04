Elche CF
Horario confirmado de la jornada 5: el Martínez Valero debuta en fin de semana
Los de Sarabia ya conocen cuando recibirán al Real Oviedo de Paunovic
LaLiga ha dado a conocer este viernes los horarios de la jornada 5, que se disputará entre el 19 y el 22 de septiembre. El Elche, tras dos jornadas como local jugando entre semana frente al Betis (lunes) y al Levante (viernes), se estrenará en el Martínez Valero jugando en fin de semana.
El equipo de Eder Sarabia viajará el próximo fin de semana a Sevilla, al Sánchez Pizjuán. El choque de la jornada 4 arrancará el próximo viernes 12 de septiembre, a las 21 horas. Además, será el enfrentamiento que abrirá la jornada tras el parón.
Tras ello, el Elche recibirá el siguiente fin de semana al Real Oviedo. El partido se jugará el domingo 21 de septiembre a las 18:30 horas, horario que se encuentra generalmente entre los favoritos de los aficionados al fútbol. Será el segundo recién ascendido al que se enfrenten los franjiverdes, tras superar al Levante de Calero el pasado viernes por dos goles a cero, obra de Rafa Mir y Rodrigo Mendoza.
