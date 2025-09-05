Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

Mendoza debuta con la sub-21 con titularidad y victoria

El centrocampista del Elche disputa 78 minutos contra Chipre

Así ha sido la entrevista de Rodrigo Mendoza con INFORMACIÓN

Así ha sido la entrevista de Rodrigo Mendoza con INFORMACIÓN

Áxel Álvarez

David Marín

David Marín

El futbolista del Elche Rodrigo Mendoza debutó este viernes con la selección sub-21 en el duelo que el combinado nacional, dirigido por David Gordo, disputó en Soria contra Chipre, valedero para la fase clasificatoria del Europeo de la categoría que se disputará en 2027 y que concluyó con triunfo local (3-0).

Mendoza, con el dorsal 8 a la espalda, salió como titular en un centro del campo en el que compartió alineación con el exfranjiverde Gerard Hernández, ahora en el fútbol catarí. Además, el capitán fue el alicantino Mosquera, fichado por el Arsenal este verano a golpe de talonario.

A la selección española le costó abrir la lata de una ultradefensiva Chipre, pero lo hizo al filo del descanso, con un gran disparo desde fuera del área de Obrador. La Rojita, más espesa en la segunda parte, no sentenció el duelo hasta que Yarek anotó el segundo tanto a un cuarto de hora del final. Poco después, en el minuto 78, Mendoza fue sustituido, antes de que Pablo García cerrara el marcador.

Rodrigo Mendoza posa para INFORMACIÓN en uno de los accesos al Martínez Valero.

Rodrigo Mendoza posa para INFORMACIÓN en uno de los accesos al Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Héctor Fort, con la sub-20

Por su parte, el lateral Héctor Fort, cedido el último día de mercado por el Barcelona al Elche (todavía no ha pisado la ciudad de las palmeras), disputó 65 minutos en la derrota (2-0) de la sub-20, que se encuentra preparando el Mundial que empieza a final de mes, contra Francia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Vuelta al cole en Alicante: aluvión de peticiones en colegios e institutos para cambiar la lengua base de los alumnos
  2. El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
  3. Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
  4. La Guardia Civil vuelve a detener en Ibi al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  5. David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
  6. Alicante se vacía
  7. Una parada de autobús que es un 'infierno' en Alicante
  8. La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de la UA se desploma más de dos puntos

Camps inicia su campaña en Alicante: “Soy el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”

Camps inicia su campaña en Alicante: “Soy el único militante del PPCV que dice que quiere presidir el partido”

Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales

Villena exhibe su poderío con una Entrada de récord con 38 escuadras especiales

El Atlético se lleva un derbi gris ante el Real Madrid en la Liga F

El Atlético se lleva un derbi gris ante el Real Madrid en la Liga F

«Quo vadis», Callosa?» Un año después: Callosa ante el espejo

«Quo vadis», Callosa?» Un año después: Callosa ante el espejo

Empieza el curso con Pepita Viajera: Encuentra las mochilas, libretas, estuches o botellas térmicas más originales

Empieza el curso con Pepita Viajera: Encuentra las mochilas, libretas, estuches o botellas térmicas más originales

Lady Elizabeth School: Preparando a los líderes del futuro en la Marina Alta

Lady Elizabeth School: Preparando a los líderes del futuro en la Marina Alta

¡Últimas plazas en Elian’s British School La Nucía! Educación Británica desde los primeros pasos

¡Últimas plazas en Elian’s British School La Nucía! Educación Británica desde los primeros pasos

El Club Náutico de Santa Pola brilla en el Trofeo Michel de vela ligera en Torrevieja

El Club Náutico de Santa Pola brilla en el Trofeo Michel de vela ligera en Torrevieja
Tracking Pixel Contents