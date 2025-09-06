Análisis Elche CF | La reválida de Bragarnik y Sarabia

Los últimos rayos del verano han dejado en el Elche la energía e ilusión suficientes para pensar en que la temporada 2025-2026 puede ser muy positiva en clave franjiverde. La configuración de la plantilla invita a ello, pese a que haya faltado la guinda de un mediapunta desequilibrante, capaz de romper líneas por sí mismo, demandado por Eder Sarabia y por cualquier nostálgico de Fernández Mercau, que, por otra parte, nadie hubiese apostado un euro porque hubiera desempañado ese rol en la plantilla cuando fue fichado como lateral izquierdo. Quién sabe si ahora ese mediapunta, llámese por ejemplo Rodrigo Mendoza, estará en plantilla y es cuestión que alce la voz en Primera División.

Nadie en su sano juicio debería pensar más allá de los 41 puntos. La permanencia. Sobre todo por el recuerdo del último año en la élite, un vía crucis en pleno centenario que empañó la celebración, incluso la empequeñeció, reduciendo a casi la nada el número de actos y festejos. Por otra parte, el notable inicio de campeonato, solo tres partidos, no hay que olvidarlo, a alguno le puede invitar a echar cálculos, a pensar en las ventanas de clasificación para competición europea que pueden abrirse, sin ir más lejos ocho en la pasada temporada, y a contemplar con envidia ejemplos de proyectos como el del Girona o el Rayo Vallecano, que han paseado o pasean sus modestos nombres por el continente.

Bragarnik y Sarabia

Volviendo al suelo, al presente y al pasado reciente, este Elche ha vuelto a configurar una plantilla siendo absolutamente fiel al modelo de proyecto que el propietario, Christian Bragarnik, ha decidido implantar en el club. Lo hizo, además, tras un fracaso rotundo, aquel descenso, y otro algo más suave pero muy doloroso, el de hace dos años en Segunda. No es nada sencillo mantener tu idea cuando los resultados te dan la espalda y el entorno, en el que abundan tanto expertos de barra de bar como advenedizos del «yo eso ya lo sabía», te insta a virar el rumbo porque en la segunda categoría española no se puede jugar de esa manera. Por suerte o por desgracia, la propiedad del club atiende poco (o nada) a todo aquel que esté ubicado fuera de su burbuja de máxima confianza.

En esa burbuja supo penetrar Eder Sarabia hace un año. La apuesta por su contratación tenía tanto de riesgo como de fiabilidad, dependiendo del prisma desde el que se estudiase la decisión. A uno no se le ocurre un perfil de entrenador mejor que el vasco, por ideario y por contexto vital y profesional en el momento de la unión, para hacerse cargo del proyecto del Elche de Bragarnik. Uno también debe reconocer que tanto el profesional como la persona necesitaban adquirir un punto de madurez propio de los primeros entrenadores que quizás Sarabia no había terminado de mostrar. Lo hizo. Se ganó la confianza de su jefe, a costa de otro subordinado del argentino, y manejó a la perfección tanto los vaivenes de una temporada larga como los egos y necesidades de una plantilla profesional. Si no mereció un diez, al menos se acercó a la perfección.

Ahora, en Primera División, tanto Bragarnik como Sarabia afrontan una reválida. El primero querrá demostrar, a sí mismo y a ese entorno al que posiblemente no escuche demasiado, pero de cuyo runrún es imposible huir, estés en lo alto de una palmera o al abrigo de una jacaranda, que el proyecto sigue creciendo, tanto en lo social, con récord de abonados y un Martínez Valero que se ha quedado pequeño, como en lo institucional, reforma del estadio; y en lo deportivo. Un buen año en Primera haría olvidar aquel calvario del centenario y multiplicaría la ilusión de cara a años venideros, en los que este Elche amenaza como uno de los clubes teóricamente más saneados en un país en el que cada mercado es más habitual la austeridad que el derroche.

Eder Sarabia dialoga con Manuel Pellegrini, antes del partido. / Áxel Álvarez

Sarabia, por su parte, sabe que está en la plataforma ideal y con el respaldo perfecto, puesto en negro sobre blanco con un contrato hasta 2027. Por ambición, sus metas profesionales a largo plazo superan al Elche, pero para ello deberá confirmar su trabajo de la campaña pasada y su buen arranque de la actual. El vasco está motivado, feliz y aparentemente convencido de que tiene entre manos una plantilla con todas sus necesidades tácticas y técnicas cubiertas, a excepción de ese mediapunta frustrado.

Repasando línea por línea la plantilla franjiverde, el Elche tiene dos porteros idóneos para el estilo de su proyecto (Dituro e Iñaki Peña), un central veterano (Bigas) y dos con hambre de triunfo (Affengruber y Chust), laterales/carrileros con perfiles muy distintos, tanto en la derecha (Núñez y Fort) como en la izquierda (Petrot y Pedrosa), tres cerebros al servicio de la imaginación del entrenador (Febas, Aguado y Redondo) y un ataque en el vuelve a subrayarse la palabra reivindicación, tanto para los que ya tienen experiencia (Mir, Silva, Álvaro y Diang) como para los que quieren dar a conocer su nombre en la élite (Valera, Neto, Mendoza, Yago y Ali). El resto, intendencia a no olvidar (Josan, Diaby, John e Iturbe), capaces de subir el nivel en cada entrenamiento y partido. Un equipo cuyo objetivo va más allá de ganar o la permanencia: seguir desarrollando el proyecto del Elche de Bragarnik... y Sarabia.