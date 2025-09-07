¿Quién hereda el «10» del Elche?

Sin Nico Fernández Mercau, traspasado al New York City en el mes de julio, la posición de mediapunta con capacidad para desequilibrar en la fase ofensiva del Elche era una de las que quedaba más tocada de cara a la búsqueda de posibles refuerzos en el mercado. Se esperó hasta ultimísima hora, con la esperanza de captar a ese futbolista diferencial que, al menos en teoría, todavía no ha llegado al Martínez Valero. ¿Qué opciones le quedan a Eder Sarabia para entregar ese rol de «10» a alguno de los miembros de su plantilla?

Rodrigo Mendoza

Si alguien puede estar desilusionado por la carencia de este fichaje, que el propio Sarabia reclamó en alguna de las ruedas de prensa previas al cierre del zoco de fichajes, el inicio de curso ha podido suavizar dicho chasco. Especialmente por el rendimiento de Rodrigo Mendoza, olvidado al fondo del vestuario en el último tercio de la 2024-2025, pero que ha empezado la 2025-2026 como una de las revelaciones, del Elche y de Primera División.

Al talentoso murciano, que suele caer bien a las bandas, se le ha otorgado confianza, en forma de minutos y de renovación hasta 2028. Su respuesta está siendo impecable, con dos actuaciones realmente notables, en los dos partidos en casa, y dando el callo en el Metropolitano. De momento parece intocable para Sarabia. Esta semana ha estado con la sub-21 e incluso entrenando con la absoluta. La única duda reside en si va a ser capaz de ser regular a lo largo de diez meses y si viaja a Chile para disputar a finales de septiembre el Mundial sub-20, lo que rompería su ritmo en las filas del conjunto ilicitano.

Mendoza corre junto a Pedri en un entrenamiento de la selección / RFEF

Martim Neto

El portugués Martim Neto es una de las apuestas de la dirección deportiva del Elche para el futuro a corto-medio plazo de la entidad. Llega procedente del Benfica, en propiedad y hasta, al menos, 2028. Aunque inicialmente su radio de acción ideal es otro, partiendo desde una posición más retrasada, Sarabia le está insistiendo en que pise área rival y marque diferencias en el último tercio de campo.

Así, Neto ha brillado en dos acciones concretas que pueden resaltar su potencial como mediapunta: los goles al Betis, en la primera jornada, y al Murcia, en el amistoso del pasado jueves. En el primero de ellos asistió a Germán Valera para el tanto del empate. En la Nueva Condomina hizo dos caños, arrastró a la defensa y sirvió el esférico a Febas, para que este asistiese a John en el único tanto que anotaron los franjiverdes.

Martim Neto posa con la segunda equipación del club. / ECF

Diangana

Precisamente en ese encuentro Sarabia sorprendió al alinear a Diangana, teóricamente fichado como extremo, en esa posición interior, como mediapunta, en el que suponía el debut con el conjunto ilicitano del internacional congoleño. Al africano se le vio bastante perdido, con la mezcla del que no ha realizado una pretemporada tradicional y del que todavía no ha asimilado los conceptos tácticos de su nuevo entrenador.

Queda por ver si esta pieza realmente es una de las principales en el rompecabezas de Sarabia y su cuerpo técnico. Todo hace indicar que no y que Diangana debería ser un jugador que desequilibre más por las bandas, con su potencia y rapidez, que por dentro, con una habilidad y precisión en el pase que no han sido precisamente sus fuertes en Inglaterra.

Diangana, entrenando con el Elche / ECF

Ali Houary

El ¿último? de la fila en la lista de candidatos a mediapunta sería Ali Houary, la gran sorpresa en el primer once titular de la temporada. Ante el Betis mostró desparpajo y una capacidad de conducción poco habitual para un futbolista de su edad, debutante en la élite, pese a que luego errara en la toma de algunas decisiones. Su rendimiento durante el verano ha encantado a Sarabia y le ha servido para ganarse un puesto en la rotación.

Ali Houary, en un amistoso de pretemporada del Elche / ECF

Ali tenía encarrilada su cesión en la última semana de mercado, pero ante la no llegada de un «10» el Elche prefirió quedarse con el talentoso centrocampista en nómina, al menos hasta enero. Junto a Mendoza, Neto y Diangana son candidatos a heredar el «10» de Fernández Mercau, no en la camiseta, sí sobre el césped.