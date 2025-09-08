Primera División
Alavés-Elche | Fecha y hora del partido de la jornada 8 de Primera División
La Liga ha confirmado el horario del conjunto franjiverde en Mendizorroza
La jornada 8 ya tiene horario y el Elche ya conoce cuando visitará Mendizorroza. El conjunto dirigido por Eder Sarabia se enfrentará al Alavés el próximo domingo 5 de octubre a las 14 horas, en un duelo que significará el estreno de los franjiverdes en esta franja horaria. Ilicitanos y vitorianos se medirán por 32ª vez, con 12 victorias para cada conjunto.
Antes de enfrentarse al Alavés, el Elche tendrá cuatro encuentros, todos de liga y con el horario confirmado. El primero llegará este viernes en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Luego, llegará la hora de un encuentro entre dos ascendidos. Elche y Oviedo se verán las caras en el Martínez Valero el próximo 21 de septiembre. Cuatro días después, la franja viajará hasta Pamplona para enfrentarse al Osasuna. El siguiente compromiso en el calendario será ante el Celta de Vigo el 28 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada