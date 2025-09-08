¿Dónde están todos los exjugadores del Elche que siguen en activo?

La salida de Mourad al Tijuana mexicano, todavía no oficializada, apunta a ser el último movimiento de un exfranjiverde hasta la fecha. Pero, ¿dónde está jugando cada exjugador del Elche que sigue en activo?

En total, 177 jugadores que han disputado algún partido oficial con el primer equipo del Elche siguen todavía apareciendo como futbolistas en activo en la base de datos de Transfermarkt, la mayoría de ellos con trabajo y otros sin equipo, aunque sin haber informado de su retirada.

Temporada 2024-2025

Son los últimos en salir, este mismo verano. Los «Nicos» han encontrado acomodo en el pujante fútbol norteamericano. Fernández Mercau (New York City) y Nico Castro (Toluca), uno en Estados Unidos y el otro en México, incluso se han visto las caras ya este mismo verano. De los que acabaron contrato, Salinas ha firmado con el Espanyol, Álex Martín con el Córdoba y el Leganés ha acogido a San Román y a Óscar Plano. Los movimientos los completan la marcha al fútbol chipriota de Jairo (AEK Larnaca), las cesiones de Barzic (Cultural Leonesa), Rafa Núñez (Eldense) y Luis Roldán (Unionistas) y las marchas de Mario Gaspar y Rashani, sin equipo.

Los dos Nicos, Castro (i) y Fernández Mercau (d) / Alex Domínguez

En el pasado mercado invernal, Clerc rescindió contrato y continúa en el paro, Cristian Salvador inició una aventura en el Tianjin Jinmen Tiger chino y Raúl Guti regresó a su casa, el Zaragoza.

Temporada 2023-2024

Tete Morente está en el Lecce italiano, Carreira en el Celta, Arnau Puigmal en el Almería, Sergio Bermejo en el Gil Vicente luso y Manu Nieto en el Andorra. Seba Méndez juega en el Independiente del Valle ecuatoriano y David López se ha hecho hueco en el Mallorca. El canterano Javi Pamies se marchó al filial del Valencia, Edgar Badia ha firmado este verano por la Cultural Leonesa y Borja Garcés está sin equipo.

Durante el mercado invernal salieron Lautaro Blanco, que sigue en el Boca Juniors argentino, Fidel, que juega en el Eldense, y Sergio León, que ha encontrado acomodo en el Atlético Palma del Río de su localidad natal. Dos de los goleadores franjiverdes de aquel curso siguen en Primera: Pere Milla fichó por el Espanyol y Lucas Boyé ha recalado en el Alavés.

Pere Milla después de celebrar un gol con el Espanyol / SPORT

Temporada 2022-2023

Mojica, que jugó solo las primeras jornadas del penúltimo curso en Primera, ahora está en el Mallorca. Roger Martí juega en el Cádiz, Domingos Quina en el Pafos chipriota, Helibelton Palacios en el Millonarios colombiano, Enzo Roco en el Fatih Karagumruk turco, Gumbau y Nteka en el Rayo Vallecano, Mascarell en el Mallorca, Werner en el Rosario Central argentino, Eze Ponce en el Houston Dynamo estadounidense, Magallán en el Vélez Sarsfield argentino, Álex Collado en el Al-Shamal catarí, Pol Lirola en el Olympique de Marsella francés y Carmona en el Sevilla. El capitán de aquel equipo, Gonzalo Verdú, está sin equipo.

Mojica, con el Mallorca, ante Lamine Yamal / Enric Fontcuberta / EFE

De los canteranos, Álex Alfaro juega en el Torrense portugués, Friaza en el Toledo, Jony Álamo en el Algeciras, Knezevic en el Zeleznicar Pancevo serbio, Carles Marco en el Laredo y Cocca en el Arsenal de Sarandí argentino. Pape Cheikh ha encontrado un sitio en el Al-Arabi de Emiratos Árabes Unidos.

Temporada 2021-2022

Benedetto juega en el Newell's Old Boys argentino, Carrillo está en el Estudiantes y Marcone en el Independiente de Avellaneda, también de aquel país, Kike Pérez en el Venezia italiano, Olaza en el Krasnodar ruso y Josema en el Gornik Zabrze polaco. Lucas Pérez actualmente no tiene equipo. De los canteranos, Javi López tampoco tiene equipo y Diego Bri está en el Córdoba.

Temporada 2020-2021

Ramon Folch juega en el Reus, Diego Rodríguez en el Argentinos Juniors argentino, Lucumí en el Alajuelense de Costa Rica, Gazzaniga en el Girona, Dani Calvo en el Oviedo, Cifu en el Sabah malayo, Rigoni en el Sao Paulo brasileño, Luismi Sánchez en el Málaga y Claudio Medina en el Caudal.

Gazzaniga, portero del Girona / Siu Wu

De los canteranos, César Moreno milita en el Ourense, Gerard Barri en el Badalona y Nacho Pastor en el Bergantiños. Alberto Rubio, Youssouf Koné y Mfulu están sin equipo.

Temporada 2019-2020

De los integrantes del penúltimo equipo que ascendió a Primera, Escriche juega en el Albacete, Iván Sánchez en el Sepahan iraní, Andoni López en la Ponferradina, Juan Cruz en Osasuna, Óscar Gil en el Leuven belga, Gonzalo Villar en el Dinamo Zagreb croata y Danilo Ortiz en el Cienciano peruano, mientras que Yacine Qasmi está sin equipo.

Juan Cruz jugando con Osasuna, en un partido frente al Barcelona / SPORT

Temporada 2018-2019

Francis Uzoho juega en el Omonia Nicosia chipriota, Provencio en el Racing Madrid, Chuca en el Cartagena, Redru en el Ceuta, Zotko en el Ozgon de Kirguistán, Alexander González en el Emelec ecuatoriano, Borja Martínez en el Alcorcón, Nacho Gil en el Tenerife y Jony Ñíguez en el Athletic Torrellano. Neyder Lozano, Planas, Carlos Castro y Benja están sin equipo.

Temporada 2017-2018

Del último equipo del Elche que disputó la ya extinta Segunda B, Guille Vallejo está en el Ceuta, Iván Calero en la Cultural Leonesa, Primi en el Intercity, Juanma Conesa en el Algar, Adrián Jiménez en el Colonia Moscardó, Corozo en el San Nicola Chiaravalle italiano y Samba en el Kannur Warriors indio. Diego Benito, Peris y Lolo Plá están sin equipo.

Temporada 2016-2017

Del equipo que descendió a Segunda B, Juan Carlos juega en el Girona, Hervías en el Pontevedra, Álex Fernández en el Cádiz, Pedro en el Betis Florida, Guillermo en el NorthEast United indio, Germán en el Deportivo, Luis Pérez en el Gaziantep turco, Fabián en el Paris Saint-Germain francés, Borja Valle en la Ponferradina, Josete en el Xerez, Liberto en el Huesca, Matilla en el Athens Kallithea griego, Iriondo en el Derio y Mandi en el Lincoln Red Imps gibraltareño.

De los canteranos, Leomar está en el Atlético Pulpileño, Javi Llor en el Redován y Caballero en el Jaén. Hugo Fraile, Rober Correa y José Ángel no tienen equipo.

Temporada 2015-2016

Caro milita en el Estepona, Álex Martínez en el Marbella, Álvaro en el Racing de Ferrol, Álex Moreno en el Girona, Héctor en el Corinthians brasileño, Pol en el Santa Coloma, Ilie en el Austin estadounidense, Cristaldo en el Gremio brasileño, Vergos en el Melbourne Victory australiano, Nono en el Ruch Chorzow polaco, Álex Felip en L'Alcora y Samu en el Cieza. Javi Jiménez y Espinosa están sin equipo.

Alfon, el delantero del Sevilla, marca el 0-1 en la primera mitad superando la oposición de Àlex Moreno, el defensa del Girona, en Montilivi. / Efe / Siu Wu

Temporadas 2012-2013 a 2014-2015

De aquellos equipos que consiguieron el ascenso a Primera y dos permanencias sobre el terreno de juego, Tyton milita en el Twente holandés, Damián Suárez en el Peñarol uruguayo, Pasalic en el Atalanta italiano, Rodrigues en el Apollon Limassol chipriota, Cristian Herrera en el Deportivo, Rafa Gálvez en el Ciudad de Lucena, Fragapane en el Unión Santa Fe argentino y Peral en el Torrevieja.

Pasalic celebra un gol del Atalanta / EFE

Botía y Rubén Pérez comparten vestuario en el Kifisias griego, Carles Gil es un referente en el New England Revolution estadounidense, Stefanovic juega en el Servette suizo y Buitrago en el Plaza Amador panameño. Ángel, Fayçal, Manu Herrera, Mario Arques, Boakye y Charlie están sin equipo.

Temporadas anteriores a 2012

El sello más vintage lo pondrían un grupo de futbolistas que aún siguen en activo y cuyo paso por el Elche se remonta a más de una década. Nicki Bille está en el Vaerebro danés, Leandro en el Alzira, Rúper en el Izarra, Yeray en el Santa Pola y Solano en el Orihuela.

Óscar Rubio milita en el Lleida, Albentosa en el Antequera, Trejo en el Rayo Vallecano, Obele en el Jávea, Quesada en el Almoradí, Dani Benítez en el Huétor Tajar y Fran Machado en el Arenas de Armilla. Cristóbal, Vasco Fernandes, Wakaso y Ximo Navarro no tienen equipo.

Los últimos exfranjiverdes en colgar las botas A lo largo de los últimos meses se han retirado los siguientes exjugadores del Elche: Diego González, Sánchez Miño, Jonathas, Tekio, Anaba, Lombán, Mosquera y Sapunaru.

Entrenadores

Por lo que respecta a los entrenadores con pasado franjiverde y su presente actual, los hay con trabajo y a la espera de una oportunidad. De este modo, Sebastián Beccacece dirige a la selección de Ecuador, Alberto Gallego es técnico asistente en el Cagliari italiano, Francisco Rodríguez al Santos Laguna mexicano, Pacheta al Granada, Vicente Parras al Teruel, José Bordalás al Getafe y Claudio Barragán al filial del Eldense.

José Bordalás, entrenador del Getafe. / AFP7 vía Europa Press

Por último, Sergio Mantecón, Pablo Machín, Fran Escribá, Jorge Almirón, Josico, José Luis Acciari, Vicente Mir, Alberto Toril, Rubén Baraja, César Ferrando, Luis García Plaza y Josu Uribe no tienen equipo.