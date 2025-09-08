Sevilla no tiene un color especial para el Elche

El Elche visitará este viernes al Sevilla por 27ª vez en su historia en partido oficial. Un viaje que prácticamente siempre ha resultado baldío para los intereses de la escuadra ilicitana, que solo ha conseguido una victoria, en Copa, en los 26 precedentes. En liga, ni en Primera ni en Segunda División, los franjiverdes no han podido ganar nunca.

La primera visita del Elche al Sevilla se remonta al mes de abril de 1960, en la primera temporada del club en la máxima categoría de su historia. El equipo entonces dirigido por César Rodríguez sufrió una goleada por 4-1, con un triplete de Diéguez y el gol del honor de Pauet, precisamente un exsevillista, como notas más destacadas del duelo.

El primer resultado positivo de los ilicitanos llegó a la cuarta visita, con un empate (2-2) en la 1962-1963. Las dianas de Cardona y Lezcano pusieron a los visitantes en dos ocasiones por delante en el marcador, pero fueron contrarrestadas por Rivera y Antoniet. En esa década, el resto de encuentros fueron derrotas... menos uno.

Romero, autor del gol de la única victoria del Elche en Sevilla / Información

La victoria del Elche

El 21 de mayo de 1967, Sevilla y Elche medían fuerzas en el partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Copa del Generalísimo. Los ilicitanos se habían impuesto en la ida (2-0) y ganaron también allí con un solitario gol de Romero en el tramo final del encuentro. Casi seis décadas más tarde esta sigue siendo la única victoria como foráneo del Elche en Sevilla, presenciada, por cierto, por Alfredo di Stéfano en la grada, que había firmado como técnico franjiverde para la temporada siguiente.

Tras ese oasis en el desierto, el Elche logró rascar seis empates más en territorio hispalense. En 1977 tuvo muy cerca la victoria, al ponerse con una ventaja de 0-3, neutralizada con un doblete de Julián Rubio, que años después sería técnico en la entidad ilicitana, y una diana de Biri Biri. En la 2000-2001 llegó la última igualada hasta la fecha (1-1), en Segunda División, con Parri adelantando a los pupilos de Jorge d'Alessandro y Nico Olivera igualando para los de Joaquín Caparros.

El Sevilla celebra el gol de Rafa Mir el Elche / Jose Manuel Vidal/EFE

En el último cuarto de siglo, el Elche ha completado cinco visitas al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con pleno de derrotas: 3-1 en la 2013-2014 (doblete de Iborra en los locales, Boakye hizo el tanto franjiverde), 3-0 en la 2014-2015 (doblete de Bacca), 2-0 en la 2020-2021, 2-0 en la 2021-2022 (Rafa Mir, ahora en el Elche, cerró el marcador) y 3-0 en la 2022-2023 (otro doblete más, en este caso de En-Nesyri).