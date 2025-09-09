Empieza la batalla en el Elche entre Dituro y Peña: solo puede quedar «1»

Si hay un puesto que parece bien cubierto en la plantilla del Elche esta temporada ese es el de portero. A la presencia de Dituro, guardameta menos goleado de Segunda División la pasada campaña, la entidad franjiverde ha añadido los fichajes de Iñaki Peña, procedente del Barcelona, e Iturbe, del Atlético e internacional sub-21. El cuarto en discordia será el joven Owen Bosch, centrado en el Ilicitano y recientemente convocado por la selección española sub-19.

A sus 38 años nadie va a descubrir ahora a Dituro ni le puede exigir una evolución en cuanto a sus prestaciones. El Elche sabe lo que el argentino le puede dar, como pieza fundamental tanto por sus paradas como por su habilidad con los pies y confianza a la hora de iniciar el juego desde su posición, un rol clave para el estilo de Eder Sarabia.

Dituro, asentado

El curso pasado fortaleció la figura de Dituro entre el franjiverdismo, tanto dentro del terreno de juego como fuera. Es uno de los líderes del vestuario, capaz de alzar la voz a la hora de motivar a sus compañeros antes de iniciar los partidos. Tras un inicio de curso turbulento, suplente de Edgar Badia en la primera jornada y con varios fallos y muestras de desconfianza en las primeras semanas, el cancerbero fue a más que acabó firmando una temporada sobresaliente.

La confianza generada a lo largo de los años con Christian Bragarnik hizo que la renovación fuese una mera cuestión de papeleo. Y comienzo de la 2025-2026, en la élite, está mostrando a un Dituro sobrio, conocedor de las necesidades de su equipo y sabiéndose titular indiscutible... al menos hasta la llegada de Iñaki Peña.

A favor / en contra de Matías Dituro A favor: - Madurez deportiva total - Totalmente integrado en el proyecto - Lidera el estilo desde atrás - Mejoría en el juego aéreo - Paradas decisivas En contra: - Futuro a medio/largo plazo, por edad - Riesgo de errores que cuesten puntos - Apuesta fuerte del club por Peña - Subida de nivel de los rivales

A partir de ahora hay que ver si el argentino muestra algún tipo de debilidad por la competencia que le ha llegado o, si como se pretende, la misma retroalimenta a cualquiera de los dos porteros que se pongan bajo palos. Sarabia ya demostró en el Andorra que no tiene problema en rotar en el puesto de «1», aunque ante la versión actual de Dituro cueste creer que este vaya a acabar con sus huesos en el banquillo.

Sarabia abraza a Iñaki Peña en un entrenamiento del Barcelona de la 2019-2020 / FCB

Peña, apuesta

Sin embargo, la entidad ha hecho una apuesta fuerte por Iñaki Peña, que a sus 26 años está acercándose a la edad ideal de madurez de un portero. El alicantino sabe que está ante una oportunidad ideal de dar un paso adelante en su carrera, tras ver la temporada pasada muy de cerca la opción de la titularidad en el Barça, cuando la lesión de Ter Stegen le aúpo al once de Hansi Flick. Sin embargo, varios problemas de puntualidad y el fichaje de Szczesny frustraron esa vía para triunfar en el Camp Nou. Le toca explorar el camino largo.

A favor / en contra de Iñaki Peña A favor: - Llamado a ser un portero de nivel alto/top - Apuesta por su cesión por parte del club - El estilo también le encaja como un guante - Joven, pero entrando en edad de madurez En contra: - Tiene por delante un portero asentado - Se le exigirá rendimiento inmediato cuando juegue - Riesgo de errores que cuesten puntos - Aún no ha tenido continuidad en la élite

Peña es un portero que encaja a la perfección en el ideal del cuerpo técnico liderado por Sarabia, pero que antes de nada debe superar el muro que ha plantado Dituro en el último año y medio. Una vez adaptado a la dinámica de equipo, esta semana se empezará a comprobar qué portero va ganando cada batalla particular en esa guerra por la titularidad en el Elche.