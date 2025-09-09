Sarabia cumplirá sus «bodas de oro» con el Elche en Sevilla

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, alcanzará los 50 partidos oficiales en el banquillo del equipo ilicitano este viernes en el encuentro ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga.

El preparador vasco, que llegó al club en el verano de 2024, logró ascender al equipo a Primera División en su primera temporada y en la segunda lo mantiene invicto en la máxima categoría tras tres jornadas disputadas, un inicio que ha igualado el mejor arranque del conjunto ilicitano en sus 25 temporadas en la élite.

El vizcaíno alcanzará la simbólica cifra de 50 partidos oficiales tras acumular 42 de Liga la pasada temporada en Segunda División, a los que se suman cuatro de la pasada edición de la Copa del Rey y otros tres del presente campeonato regular en Primera.

53% de victorias

De los 49 partidos disputados, Eder Sarabia ha logrado 26 victorias (53%), empatando en 13 encuentros (26%) y perdiendo 10 duelos (20%). Curiosamente, tres de las diez derrotas que ha sufrido desde su llegada al Elche se produjeron en sus cuatro primeras jornadas al frente del equipo ilicitano.

Eder Sarabia aplaude en el banquillo del Metropolitano. / LOF

El vasco, que ya ha pasado a la historia del Elche por el ascenso y su buen arranque de competición en Primera, es el 18º entrenador con más partidos dirigidos al equipo en su centenaria historia, muy lejos aún de los argentinos Felipe Mesones (213) o Roque Olsen (206), los dos técnicos con más encuentros en el banquillo ilicitano.