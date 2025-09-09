¿Cuál será el once titular de Sarabia en el Sevilla-Elche?

El Elche afronta los últimos días de preparación para el partido de este viernes (21 horas) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, correspondiente a la cuarta jornada de Primera División.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia afronta una visita tradicionalmente difícil para la entidad ilicitana, que solo ha ganado una vez allí como visitante (en Copa) y nunca lo ha hecho en liga, ni en Primera ni en Segunda División. Aquel triunfo se produjo, además, hace casi seis décadas.

Eder Sarabia, cabreado durante el trascurso del choque. / Juan Carlos Caval

Tras haber dispuesto de dos semanas de preparación, debido al parón FIFA para partidos de selecciones internacionales, en las que el Elche ha tenido únicamente las ausencias de Rodrigo Mendoza, Héctor Fort, Ali Houary y Adam Boayar; Sarabia y sus chicos intentarán mantener la condición de invictos en el curso actual.

Para ello, hay varias posibilidades en el once titular que plante en el Sánchez Pizjuán, para las que a través de diferentes encuestas solicitamos tu participación.

Portería

En la portería, el Elche tiene disponibles a los dos porteros que en teoría se deben jugar la titularidad a lo largo de la temporada: Dituro e Iñaki Peña. El argentino, cancerbero menos goleado de Segunda la temporada pasada y referente de la plantilla, ha empezado como titular en las tres primeras jornadas, rindiendo a gran nivel. Peña, cedido por el Barça y ya integrado en la dinámica de trabajo, está ante su primera opción real de jugar, tras ver desde el banquillo el duelo contra el Levante.

Sistema defensivo

Defensa de cuatro o tres centrales. Son las dos opciones que baraja Sarabia, con variedad a la hora de pequeños detalles, pero con dos centrales intocables: Affengruber y Pedro Bigas. En caso de añadir una tercera variable a la ecuación, todo apunta a que esta sería Víctor Chust, con lo que los ilicitanos podrían utilizar un 4-4-2, fortaleciendo la medular en lugar de la defensa y salida de juego.

La banda izquierda

El fichaje de Pedrosa, precisamente cedido por el Sevilla, ha añadido una pieza más que interesante para pelear por la titularidad en esa zona. En los últimos partidos viene jugando ahí Germán Valera, como carrilero, mientras que Léo Petrot, otra opción para el lateral, terminó con un fuerte vendaje en la rodilla el amistoso en Murcia.

Duda en la medular

El centro del campo del Elche está rindiendo a muy buen nivel en este inicio de campaña, pero Rodrigo Mendoza ha estado estas dos semanas concentrado con la selección española sub-21. ¿Llegará en plenitud de condiciones al viernes tras jugar en Kosovo este miércoles y regresar a tierras ilicitanas el jueves? El portugués Martim Neto aparece como la opción más fiable para sustituirle, sobre todo en el caso de mantener el dibujo táctico con tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros.

Delantera

Álvaro Rodríguez y Rafa Mir, que regresa al Sánchez Pizjuán motivado y en racha, parecen formar una pareja sólida en ataque. Sin embargo, el portugués André Silva es una de las apuestas fuertes del Elche en la configuración de su plantilla de la temporada 2025-2026 y, de momento, no ha sido titular.