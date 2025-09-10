El debate de la portería del Elche: ¿Dituro o Iñaki Peña?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

El estreno llega con uno de los debates en torno al Elche, el que se ha generado en la portería con Dituro, portero titular del ascenso y de este inicio de temporada, que está rindiendo a un nivel muy alto; e Iñaki Peña, uno de los fichajes más destacados de este verano, procedente del Barcelona, vigente campeón de liga y Copa.

Respeto a los galones, por David Marín

Los galones que se ha ganado Dituro, dentro y fuera del terreno, deben ser respetados, al menos mientras no se demuestre que Iñaki Peña está muy por encima del argentino, algo que puede que ocurra con el tiempo, pero que a día de hoy no es así. Dituro no lo ha tenido fácil y quitarle, sin aparente motivo, la confianza de sopetón no sería un mensaje positivo para la gestión de la plantilla.

No es cuestión de vivir de réditos ni de regodearse en la nostalgia sino de ser justo con quienes te permiten jugar ahora en Primera División. Dituro no lo ha tenido fácil para asentarse en un ideario futbolístico como el franjiverde, que históricamente no ha tenido la tranquilidad suficiente para dar crédito a los porteros del estilo que actualmente tiene el proyecto del Elche.

Dituro y Rafa Mir aplauden a los aficionados franjiverdes en el estadio Metropolitano de Madrid. / LOF

Además, el rendimiento del argentino no solo la pasada temporada, donde se recuperó de un mal inicio para acabar siendo el mejor portero de Segunda, sino de estos primeros partidos, hay que recordar ante rivales como Betis o Atlético, ha sido muy bueno en todos los parámetros en los que se va a exigir a cualquiera de los dos que defienda el «1» franjiverde. Cambiar ahora, de repente y sin motivo, sería tirar a la basura los galones de un referente.

Iñaki no es discutible, por Pedro Rojas

Sarabia es listo. Sabe lo que hace. No se convence a quien tuvo la compleja tarea de defender la portería del Barça en los días de plomo, cuando no era bonito (ni fácil) hacerlo, que su siguiente paso ha de ser la silla del banquillo de la que huye. No se molesta a un futbolista de ese calado y esa proyección, joven, en vías de eclosión, con la capacidad demostrada de sostener el arco de uno de los clubes de referencia mundial, de los que están obligados a ganarlo todo, siempre, para no darle la oportunidad de sentirse relevante en un candidato a pelear por mantener la categoría.

Sería una locura y Eder es un tipo bastante cuerdo. Por eso, en cuanto esté integrado hay que dejarle volar. Darle la responsabilidad de ser un pilar sobre el que sostener un objetivo descomunal. El técnico vasco necesita a Iñaki Peña para sublimar su propuesta futbolística más atrevida, con la que más se le identifica.

Iñaki Peña posa con la camiseta del Elche. / ECF

Ha aprendido a hacer muchas otras cosas, es verdad, pero la suya suya, la de proponer, la de gobernar y defender con balón, esa que convierte a su Elche en un equipo apetecible para el seguidor neutral, esa será más factible con el arquero alicantino bajo palos. Si está para jugar, tiene que ser titular. No todos los galones se consiguen en ritos locales. Los de verdad, los imperiales, se adquieren en la inmensidad del planeta fútbol.