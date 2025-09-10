Horario y dónde ver el Sevilla-Elche de la jornada 4 de Primera División

Vuelve la Primera División española y, con ello, el Elche sigue su camino en la máxima competición nacional. El equipo entrenado por Eder Sarabia, tras una semana sin partido (oficial) debido al parón de selecciones, vuelve a la liga. Una vez sumados cinco puntos de los primeros nueve posibles, los franjiverdes buscarán mantener su condición de imbatido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla.

Sin partido oficial, el Elche jugó el pasado jueves el Trofeo Enrique Roca frente al Real Murcia, en el que cayeron por tres goles a uno, pero sirvió para probar que Sarabia probara novedades. Ahora sí, de regreso en el campeonato liguero, los de Sarabia visitarán la casa del Sevilla el próximo viernes 12 de septiembre.

El choque arrancará a las 21 horas y abrirá la jornada 4 de la Primera División. Por su parte, el conjunto hispalense llega a la cita con tres puntos, todos ellos sumados en la última jornada, frente al Girona (0-2) en la pasada jornada.

El partido se podrá seguir a través de la plataforma DAZN, que emite cinco partidos cada jornada en la Primera División. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.