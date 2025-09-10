Así le ha ido a los internacionales del Elche en el parón de selecciones

El Elche ya tiene de vuelta en la ciudad a todos y cada uno de los seis internacionales que se han marchado con sus selecciones en este primer parón FIFA. Rodrigo Mendoza (el último en llegar), Héctor Fort, Owen Bosch, Ali Houary, Adam Boayar y Albert Niculaesei, después de sumar una nueva experiencia con las inferiores de sus respectivos países, ya están centrados en retomar la competición, ya sea con el primer equipo o con el Elche Ilicitano, en Segunda RFEF.

La internacionalidad más destacada y mediática ha sido, sin duda, la del recientemente renovado Rodrigo Mendoza. El mediapunta franjiverde ha sido titular en los dos partidos clasificatorios para el Europeo que ha jugado la selección española sub-21, ambos saldados con victoria. Con el dorsal número 8 a la espalda y un entrenamiento con la absoluta en la mochila, Mendoza ha disputado un total de 168 minutos en su estreno con 'La Rojita'. Esta mañana ha regresado a España junto a la expedición nacional, por lo que solamente completará un entremiento previo al Sevilla-Elche.

El flamante fichaje procedente del FC Barcelona, Héctor Fort, también ha recibido la llamada de la selección, en su caso de la sub-20, con el Mundial de Chile a la vuelta de la esquina. El lateral diestro participó en la derrota amistosa frente a Francia (2-0) el pasado 4 de septiembre, en el que jugó un total de 65 minutos. Ya ha completado sus dos primeros entrenamientos entre palmeras (serán tres con el de este jueves), por lo que podría contar con minutos en el Sánchez Pizjuán.

Owen Bosch bloca un balón durante el España-Ucrania. / SE

El último representante español en marcharse con la selección ha sido el guardameta Owen Bosch. El canterano franjiverde se estrenó en una convocatoria nacional, con la sub-19. Además, fue titular en el tercer partido disputado en el Pinatar Arena, saldado con victoria frente a Ucrania (3-1), en el que dejó varias intervenciones de mérito en su debut con el combinado nacional.

Cambiando de país y de continente, tanto Adam Boayar como Ali Houary han vuelto a recibir la llamada de Marruecos sub-20. Houary, titular en la primera jornada frente al Betis, fue de la partida en el primer amistoso —también en San Pedro del Pinatar— frente a Estados Unidos. Por su parte, Adam no ha sido titular en ninguno de las dos pruebas. No han tenido demasiada carga de minutos, por lo que la participación en Sevilla de ambos dependerá de únicamente de Sarabia. Ambos son seleccionables para el Mundial de Chile, que arranca a finales de este mes.

Ali Houary, con Marruecos durante los himnos. / MAR

El más joven en ir con su país ha sido el rumano Albert Niculaesei, llamado por la sub-18. El lateral izquierdo franjiverde, con contrato hasta 2028, ha disputado dos partidos amistosos frente a Moldavia. En el segundo recibió un importante golpe por el cual le están realizando pruebas, ya que podría haber caído lesionado.