Sevilla-Elche | Nervión pone a prueba al Elche más impredecible

El Elche vuelve a la competición este viernes (21 horas) en el Sánchez Pizjuán. Después de 14 días para integrar a las últimas incorporaciones y con el bache de Murcia como "advertencia", el consolidado proyecto de Eder Sarabia pondrá rumbo en la mañana de este viernes a la ciudad hispalense, donde le espera el Sevilla de Matías Almeyda, todavía en construcción. Será el partido que abra la jornada 4 de la Primera División, lo que permitiría al conjunto ilicitano marcharse en puestos Champions a la cama en caso de vencer... aunque solo fuera por unas horas.

Motivados por ese aliciente y otros tantos, como por ejemplo romper con el maleficio franjiverde en el feudo sevillista, donde nunca se ha ganado; serán cerca de 500 los aficionados que acompañen al equipo en su cuarta aventura de la presente temporada. También se juega Sarabia el invicto, tanto el suyo personal en la categoría como el del equipo en este arranque liguero, en un partido que el bilbaíno reconoce "será especial" por su pasado bético, como segundo de Quique Setién.

Eso sí, el Elche deberá defender su condición de imbatido sin su mediocentro titular. Marc Aguado se pierde la cita por un golpe en la pierna durante un entreno que no se tradujo en lesión... pero con el que el cuerpo técnico prefiere no asumir ningún riesgo. El pivote ha pisado césped a lo largo de la semana, pero realizando gran parte del trabajo al margen del grupo. Así fue en la sesión previa a viajar del jueves, cuando se ejercitó de manera individual antes del entrenamiento del equipo.

Posibles alineaciones del Sevilla-Elche de la jornada 4 de la Primera División. / INFORMACIÓN

La baja del exzaragozista se suma a la de Yago de Santiago. El extremo vigués cada día está más cerca de reaparecer, con el tramo final de octubre y los duelos frente a Real Madrid y Barcelona marcados en rojo en el calendario. Bigas y Affengruber estarán pese a no entrenar el miércoles y la única duda física reside en Álvaro Rodríguez, entre algodones a lo largo de la semana. El ariete charrúa podría caerse de la titularidad por primera vez debido a las molestias. Ha completado parte de los entrenamientos de miércoles y jueves y viajará junto al resto de la expedición.

Otro que podría perderse la cita por acumulación de minutos es Rodrigo Mendoza. El canterano ha disputado más de 500 en apenas 24 días y solo ha entrenado este jueves tras volver con la selección, lo que ha generado en Sarabia la disyuntiva entre mantenerle en el once o darle descanso. Su suplencia llevaría consigo una importante revolución en la medular, donde Federico Redondo y Martim Neto podrían estrenarse como titulares. Además, tanto Rafa Mir como Adrià Pedrosa, ambos futbolistas cedidos por el Sevilla, podrán jugar al no existir una cláusula que lo impida en sus respectivos contratos.

Javi Roda, entrenador de porteros, Alejandro Iturbe, Iñaki Peña y Matías Dituro, durante un entrenamiento. / Héctor Fuentes

El gran debate a lo largo de la semana en clave franjiverde ha residido en quien defenderá la franja bajo palos. Y Sarabia en la previa, lejos de espantar las dudas y ratificar a Matías Dituro como hizo hace dos semanas, jugó al despiste en sala de prensa sobre quien será su titular. La carrera por un hueco en el once, según el propio entrenador, se celebrará bajo una premisa principal: la de "ser lo más justo posible". El bilbaíno también comentó que todavía tiene varias incógnitas en su once de cara al choque. A las 20 horas, con la salida de los onces 60 minutos antes del pitido inicial en el Pizjuán, las dudas serán resueltas.

Un Sevilla reforzado

Después de mirar cara a cara a Pellegrini, Simeone y Calero, a Sarabia le tocará lidiar con el reforzado Sevilla de Matías Almeyda en esta cuarta jornada liguera. El conjunto hispalense llega a la cita impulsado por su última victoria en Girona, en busca de estrenar el casillero ante su gente. El proyecto del 7 veces campeón de Europa también viene de reforzarse en el último día del mercado. Condicionados por el límite salarial de LaLiga, la dirección deportiva sevillista consiguió cerrar a dos experimentados futbolistas en el panorama internacional como son César Azpilicueta y Alexis Sánchez, además del central Fábio Cardoso y el medio francés Batista Mendy.

El problema para Almeyda está en la incertidumbre de cómo llegan físicamente los cinco internacionales que se fueron con sus selecciones -los porteros Odisseas Vlachodimos (Grecia) y Orjan Nyland (Noruega), el lateral izquierdo Gabriel Suazo (Chile), el centrocampista Nemanja Gudelj (Serbia) y el extremo Rubén Vargas (Suiza). De ellos, el que regresa más tarde es Suazo, capitán de la selección chilena, pues jugó el segundo partido clasificatorio para el Mundial de 2026 en la madrugada del miércoles.

Vargas, en el entrenamiento previo al Sevilla-Elche. / SFC

En el capitulo de lesiones, han sumado ya varias sesiones de trabajo con la plantilla el central francés Tanguy Nianzou, con un problema muscular surgido en la pretemporada y por el que aún no ha podido debutar este curso en partido oficial; el centrocampista suizo Djibril Sow y el defensa Ramón Martínez, mientras que permanecen al margen por diversas mermas físicas los atacantes nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams y el centrocampista Joan Jordán.