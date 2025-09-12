El 1x1 del del Sevilla 2-2 Elche: Martim Neto, el mejor en el Sánchez Pizjuán

El Elche ha empatado frente al Sevilla (2-2), en un partido que tuvo varios héroes y villanos por parte de los de Sarabia. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

5 Matías Dituro, Portero Nervioso Dio pie a que el debate de la portería del Elche siga abierto. Cometió varios errores, tanto en la distribución con los pies como a la hora de parar. Más inseguro que de costumbre.

6,5 Álvaro Núñez, Defensa Correcto Sufrió en la primera parte en alguna acción puntual con el desborde de Vargas, pero estuvo bien en líneas generales.

7 Pedro Bigas, Defensa Notable Mejor que Chust, pero algo peor que Affengruber. También estuvo correcto a la hora de corregir y presionando hacia adelante.

7,5 David Affengruber, Defensa Expeditivo Es cierto que pierde el duelo aéreo con Vargas previo al gol de Isaac... pero estuvo a su nivel habitual. Muy importante a la hora de encimar a los delanteros del Sevilla.

6 Víctor Chust García, Defensa Bien Llega ligeramente tarde en el gol de Isaac, pero no cometió errores de bulto. Sus condiciones encajan bien en la línea de tres centrales franjiverde.

7,5 Adrià Giner Pedrosa, Incansable Gran debut con la franja. Muy rápido, correcto incorporándose al ataque y corrigiendo en defensa. Incluso sacó córners desde la derecha. Competencia seria para Germán Valera en el carril zurdo.

6 Aleix Febas, Centrocampista De menos a más Sigue adaptándose al salto de categoría. Volvió a estar lejos del Febas que deslumbraba en Segunda.

8,5 Martim Neto, Centrocampista El mejor Lo hizo prácticamente todo bien. Condujo, temporizó, bregó en defensa... partidazo el suyo. Incluso le sonrió la fortuna en la asistencia del gol y se llevó el rechace de una elástica que se quedó a medias.

4,5 Ali Houary, Centrocampista Superado No encontró su sitio en el partido. Desacertado con balón y perdido sin él.

7,5 Rafa Mir, Puntual Se pareció mucho a su versión en la primera jornada. Estuvo poco acertado, sobre todo a la hora de rematar un balón franco delante de Nyland... pero solucionó su imprecisa noche con un golazo de falta. Ya van tres en cuatro partidos.

6,5 André Silva, Delantero Errático No estuvo bien. Sigue lejos de ser el delantero que pensaba firmar el Elche... pero el gol maquilla su partido. Pasó de puntillas por el choque a excepción de su tanto y unos mejores minutos finales.

6,5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Intermitente Su gran inicio de temporada se vio algo frenado en el Pizjuán. Le costó entrar en juego, pero dejó detalles de calidad.

6 Álvaro Rodríguez Rodríguez, Sin tiempo Apenas entró en contacto con el balón. A su misma vez entró Héctor Fort, quien cometió un error de bulto en el gol del empate del Sevilla. Dejó pasar un balón sencillo que rescató Alexis Sánchez.

S.C. John Donald, Sin Calificar Entró en el minuto 88.