Primera División
Alineaciones Sevilla-Elche: onces probables, altas y bajas
El conjunto ilicitano visita al hispalense en el partido que abre la jornada 4 de Primera División
El Elche retoma la liga este viernes, abriendo la jornada 4 de Primera División con su visita al Sevilla (21 horas), en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo en el que habrá morbo extra por el regreso de Rafa Mir y Adrià Pedrosa a territorio hispalense.
Altas, bajas y dudas en el Elche
Para este partido, Eder Sarabia tiene las bajas de los lesionados Marc Aguado y Yago de Santiago. Álvaro Rodríguez, Pedro Bigas y Affengruber, por su parte, han pasado la semana con cuidados especiales, mientras que Rodrigo Mendoza, convocado con la selección española sub-21, solo ha podido realizar un entrenamiento con el grupo.
Otra de las dudas que tendrá el entrenador del Elche reside en la portería, con Dituro e Iñaki Peña compitiendo por el puesto en el once titular. Desde este viernes se empezará a clarificar si en la meta franjiverde hay rotaciones o si alguno de los dos se asienta como titular fijo.
Altas, bajas y dudas en el Sevilla
En el Sevilla, por su parte, hay incertidumbre de cómo llegan físicamente los cinco internacionales que se fueron con sus selecciones: Vlachodimos (Grecia), Nyland (Noruega), Suazo (Chile), Gudelj (Serbia) y Vargas (Suiza).
Por otra parte, apuntan a ser baja para Matías Almeyda los lesionados Ejuke, Aor Adams y Joan Jordán, mientras que Nianzou, Sow y Ramón Martínez son duda.
Alineación probable del Elche
Dituro; Álvaro Núñez, Víctor Chust, Affengruber, Pedro Bigas, Germán Valera, Martim Neto, Fede Redondo, Febas, Rafa Mir y André Silva.
Alineación probable del Sevilla
Nyland; Carmona, Martínez, Salas, Suazo, Juanlu, Agoumé, Gudelj, Vargas, Romero y Alfon.
