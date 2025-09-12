Sevilla-Elche | Un punto con el triunfo en la mano

El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. En el fútbol, los empates suelen dejar tantas veces esa sensación de no saber bien si has ganado un punto o perdido dos. El Elche, en Sevilla, no había ganado nunca en su historia en liga. Este viernes empezó perdiendo. Cualquier analista hubiera dado en ese momento por bueno el empate. Sin embargo, uno no puede dejar de escribir estas líneas sin que dos pensamientos dejen de rondarle en la cabeza: los franjiverdes son, al menos a día de hoy, mejor equipo que los hispalenses; y en este duelo tuvieron en su mano el triunfo. Pocas veces la Dama habrá estado tan cerca de someter a la Giralda.

Por tercera vez en este campeonato, la élite nacional, el Elche mostró competitividad y capacidad de reacción. Posiblemente no sean las virtudes principales que se esperan de un equipo de Eder Sarabia, tan dados como somos a elogiar otras características balómpedicas. Pero este Elche ha empezado perdiendo con Betis, Atlético de Madrid y Sevilla. Ojo al calado histórico de los rivales. Y empató los tres partidos. Al Sevilla le debió ganar.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán reaccionó invocando la famosa «ley del ex». André Silva y Rafa Mir, otrora delanteros sevillistas, paladearon por momentos el dulce sabor de la venganza que te da marcar donde ni te quisieron ni te quieren. El portugués, titular en detrimento del tocado Álvaro Rodríguez, culminó en la zona donde tiene que estar todo «9» una brillante acción individual de Martim Neto, que firmó una actuación destacadísima. Y el murciano se sacó de la chistera un golazo de falta directa, con un efecto que sorprendió a propios y extraños, en Hispalis y en Ilice Augusta. Tercera diana en cuatro jornadas.

Con todo de cara, ante un Sevilla ramplón, impropio de su historia, al menos de la reciente, se escaparon dos puntos de las manos franjiverdes por el exceso de confianza de un recién llegado. Héctor Fort, que había suplido a Víctor Chust, notable otra vez, para dar aire fresco a la defensa y liberar la amarilla que tenía el central valenciano, dejó pasar un balón que debió cortar. O bien enviarlo al Guadalquivir o quedárselo y salir jugando, como mandan los cánones en Can Barça. Lo dejó correr y apareció Alexis Sánchez, que no estará para grandes epopeyas, pero tiene un talento natural. El chileno aprovechó el regalo, cedió con el tacón a Peque y este fusiló a Dituro con un remate fuerte y alto, imparable.

Gol maldito

Se escapó el triunfo como se escapa la arena de las manos de aquel que por primera vez va a la playa. Una ley física que en Primera es implacable: los errores se pagan. Ya le había ocurrido, de manera menos flagrante pero más colectiva, al Elche en el 1-0. Cerca de la media hora, con los franjiverdes bastante más centrados que los locales, Bigas salió de posición, Affengruber perdió un duelo aéreo ante Vargas, lejos de ser un gigante, e Isaac Romero, con la escopeta cargada, se sacó un tiro rápido y certero. El joven canterano del Sevilla fue el mayor dolor de cabeza de los de Sarabia, siempre listo para marcar. Hizo uno y le anularon algún otro. Pillo, listo y con calidad. Tiene pinta de jugón.

La batalla sevillana deja buenas y no tan buenas noticias en clave ilicitana. Rafa Mir, sin brillar, sigue de dulce, clave en un delantero. Silva se ha subido a la «Ederneta». Martim Neto ha alzado la voz. Y atrás, los centrales y Dituro completaron un partido de menos a más, con algunos nervios que fueron desapareciendo con el paso de los minutos y la ventaja en el marcador.

Los jugadores del Elche celebran uno de los goles al Sevilla / Manu Gómez / LOF

Si esto fue el «ying», el «yang» lo dejó ese gesto torcido que todo el franjivedismo mostró cuando Fort dejó pasar el balón y Pedrosa, impecable hasta ese momento, se quedó colgado para habilitar a Alexis y dar validez al 2-2. Ali, premiado con la titularidad, se vio superado por el escenario. Y mirando al banquillo, Redondo no jugó ni un segundo, sin Marc Aguado disponible, su teórica competencia directa en el puesto de pivote. Pese a todo, la sensación, una vez más (y van cuatro en este curso) es que el Elche progresa adecuadamente en Primera División.