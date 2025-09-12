Así se han repartido los dorsales del Elche para la temporada 2025-2026

El cierre del mercado de fichajes y la oficialidad del traspaso de Mourad han dejado la plantilla del Elche cerrada en este inicio de temporada, con los dorsales personalizados definidos para la temporada 2025-2026.

El conjunto ilicitano deja libres cuatro dorsales correspondientes a fichas del primer equipo (2, 12, 24 y 25), ya que varios futbolistas, tanto fichados como canteranos, han sido inscritos a través del filial, por lo que lucirán números por encima del 25.

Los dorsales del Elche 2025-2026

De este modo, así quedan los dorsales del Elche para la temporada 2025-2026, con futbolistas que cambian de número respecto al año pasado, otros que los mantienen y las nuevas incorporaciones que recogen la herencia de aquellos que lograron el ascenso a Primera División.

1: Dituro

El argentino elige el 1 tras dos temporadas y media como franjiverde con el 13. Viene de ser el Zamora de Segunda y quiere marcar territorio respecto a Peña para ser el titular. En España ya había lucido el dorsal habitual de los porteros en el Celta.

Otros dorsales 1 del Elche: Patxi Iru (97-98), Iñaki (99-01), Diezma (01-02), Aizkorreta (02-04), Unanua (04-06), Willy Caballero (06-11), Leandro (11-12), Manu Herrera (12-14), Pol (15-17), José Juan (18-19), San Román (19-20 y 23-25), Diego Rodríguez (20-21), Gazzaniga (20-21), Kiko Casilla (21-22) y Werner (22-23).

Matías Dituro mira a la zona visitante del Metropolitano, el pasado sábado. / ECF / Jesús Hernández

3: Pedrosa

Uno de los últimos fichajes del Elche hereda el 3 de Jairo Izquierdo, que apenas lo pudo mostrar en un puñado de minutos. Tanto en el Sevilla como en el Espanyol ya lo llevó.

Otros dorsales 3 del Elche: Juanmi (97-98), Estéfano (99-00), Aitor Arregui (00-02), Cabrejo (02-03), Otero (03-05), Marc Bernaus (05-07), Bellvís (07-08), Raúl Fuster (08-10), Ripa (10-11), Cristóbal (11-12), Jaime Jornet (12-13), Botía (13-14), Roco (14-15 y 21-23), Álex Martínez (15-16), Noblejas (16-17), Túñez (16-17), Manu (18-19), Andoni López (19-20), Sánchez Miño (20-21), Blanco (23-24), Méndez (23-24) y Jairo (24-25).

4: Diaby

El central catalán cumple su segunda temporada con el 4, que heredó del recientemente retirado Diego González. Lo quiere lucir más que el curso pasado, aunque tiene mucha competencia en el puesto.

Otros dorsales 4 del Elche: Héctor (97-98), Axier (99-00), Iván Rocha (00-01), Paco García (01-02), Antonio Moreno (02-03), Benja (03-06), Trotta (06-08), Olmo (08-10), Etxeita (10-13), Lombán (13-15), Hugo Álvarez (15-16), Matilla (16-17), Neyder Lozano (18-19), Ramon Folch (19-21), Marcone (20-21) y Diego González (21-24).

5: Redondo

El club le dio el dorsal con el que su padre inició su leyenda, aunque en el Real Madrid jugó más con el 6. Movimiento de marketing y de confianza hacia el joven mediocentro argentino.

Otros dorsales 5 del Elche: Adolfo (97-98), Benja (99-00), Manusovich (99-00), Javi Navarro (00-01), Antía (01-02), Bornes (02-03), Darmon (03-04), Turiel (04-05), Pere Martí (05-08), Samuel (08-11), Héctor Rodas (11-12), Rivera (12-14), Domingo Cisma (14-15), Armando (15-17), Gonzalo Verdú (18-23) y John (23-25).

6: Pedro Bigas

El capitán lleva el 6 desde el año 2021, cuando fichó por el Elche, por lo que esta será su quinta temporada con dicho número a la espalda. Previamente había llevado el 3 (Eibar), el 5 (Mallorca) y el 17 (Mallorca y Las Palmas). Debutó con el 28.

Otros dorsales 6 del Elche: Jaume (97-98), Edu García (99-00), Isach (00-01), Vizcaíno (00-01), Moha (01-02), Curro Montoya (02-04), Txiki (04-06), Fernando Niño (06-09), Tena (09-10), Vasco Fernandes (10-11), Luismi Loro (11-12), Pelayo (12-13), Rubén Pérez (13-14), Mosquera (14-15), Mandi (15-17), Manuel Sánchez (18-20) y Mfulu (20-21).

Pedro Bigas, con el balón controlado, organiza un ataque del Elche durante el derbi con el Eldense. / Matías Segarra

7: Yago de Santiago

El gallego, todavía lesionado, hereda un dorsal mítico del club, por Nino. El año pasado portó el 24 hasta su grave lesión de rodilla.

Otros dorsales 7 del Elche: Eloy (97-98), Armentano (99-00), Xavi Jiménez (00-01), Nino (01-06 y 18-21), Óscar Díaz (06-08), Rubén Pérez (08-10), Paco Esteban (09-10), Quero (10-11), Cristóbal (10-11), Perico (11-12), Aarón (12-15), Álex Moreno (15-16), Eldin (16-17), Carrillo (21-22), Pastore (22-23), Magallán (22-23) y Óscar Plano (23-25).

8: Marc Aguado

El centrocampista aragonés heredó el 8 de Raúl Guti en el intercambio de cromos que hicieron Zaragoza y Elche el pasado mes de febrero y lo mantiene en Primera, dorsal que ya llevaba con los maños. Su padre jugaba con el 6, que él llevó en el Andorra.

Otros dorsales 8 del Elche: Rodri (97-98), Dani Borreguero (99-01), Raúl Ivars (01-06), Katxorro (06-07), Coelho (07-08), Rodri (08-09), Juli (09-10), Mantecón (10-14), Adrián (14-15), Pelayo (15-17), Provencio (18-19), Planas (18-19), Gonzalo Villar (19-20), Víctor Rodríguez (19-21), Raúl Guti (21-25) y Arnau Puigmal (23-24).

9: André Silva

El punta portugués quiere ser el goleador del equipo con el dorsal de los goleadores. Es la primera vez que lo lleva en España: en el Sevilla jugó con el 12 y en la Real Sociedad con el 21. Sí lo portó en el Werder Bremen. Sus mejores años en el Eintracht fueron con el 33.

Otros dorsales 9 del Elche: Claudio (97-00), Paco García (00-01), Serrano (01-03), Moisés (03-05), Peragón (05-07), Noel Williams (07-08), Caprari (08-09), Molina (09-10), Ángel (10-12), Linares (12-13), Boakye (13-14), Cristian Herrera (14-15), Sergio León (15-16 y 23-24), Álex Fernández (16-17), Benja (18-19), Yacine (19-20), Boyé (20-24), Bermejo (23-24) y Canario Álvarez (24-25).

10: Rafa Mir

El murciano asume la responsabilidad de un número asociado a las estrellas de los equipos y que recoge de Nico Fernández Mercau. Es la primera vez que lo lleva en su carrera. Viene de jugar con el 11 en el Valencia, el 9 y el 12 en el Sevilla, el 9 y el 24 en el Huesca y el 9 en Las Palmas.

Otros dorsales 10 del Elche: Manel (97-98), Huegun (99-00), Serban (00-01), Meca (01-03), Zárate (03-05), Rubén Suárez (05-08), Dani (08-09), Jandro (09-10), Kike Mateo (10-12), Javi Flores (12-14), Coro (14-15), Álvaro (15-16), Hugo Fraile (16-17), Gonzalo Villar (18-19), Iván Sánchez (19-20), Pere Milla (20-24), Manu Nieto (23-24) y Fernández Mercau (24-25).

Rafa Mir y Rodrigo Mendoza amplían la ventaja para el Elche. / Áxel Álvarez

11: Germán Valera

Tras ascender con el 20, cambia al 11 que el año pasado llevaba Rashani. El murciano ha jugado previamente con el 7 en el Zaragoza, el 17 en el Andorra y dorsales de filial en el resto de equipos en los que ha militado.

Otros dorsales 11 del Elche: Dani Marín (97-98), Izquierdo (99-00), Guede (00-01), Sena (01-03), Zahínos (03-04), Luis Gil (04-06), Alberto (06-08), Coelho (06-07), Dani Benítez (08-09), Carleto (09-10), Palanca (10-13), Coro (13-14), Rodrigues (14-15), Héctor (15-16), Nino (16-17), Iván Sánchez (18-19), Pere Milla (19-20), Tete Morente (20-24) y Rashani (24-25).

13: Iñaki Peña

El portero cedido por el Barça hereda el 13 de su ahora compañero Dituro, que pasa al 1. Como culé ha llevado este número en las tres últimas temporadas. En el inicio de este curso había cogido el 1 de Ter Stegen.

Otros dorsales 13 del Elche: Picazo (97-98), Petrovic (97-98), Argensó (02-03), Dani Mallo (03-04), Willy Caballero (04-05), Aragoneses (05-06), Bouchard (06-08), Jaime (08-11), Diego Rivas (12-13), Toño (13-14), Juan Carlos (16-17), Edgar Badia (18-24) y Dituro (23-25).

14: Febas

Tercer curso con el 14 para el canterano del Real Madrid, que previamente en su carrera ya lo había lucido en el Málaga durante su primera temporada allí, aunque luego cambió al 10, y en el Zaragoza. En el Mallorca llevó el 6 y el 23 y en el Albacete el 8.

Otros dorsales 14 del Elche: Sergio Heras (97-98), Iroha (97-98), Vilanova (99-00), Nano (00-02), Tabaré (02-03), Ricardo Cavas (02-03), Torres (03-05), Katxorro (05-06), Casas (06-07), Amaya (07-09), Jesús Perera (09-10), David Sánchez (10-11), Nicki Bille (11-12), Powel (12-13), Del Moral (13-14), José Ángel (14-17), Xavi Torres (18-19), Raúl Guti (20-21), Palacios (21-23),

15: Álvaro Núñez

El lateral diestro mantiene el dorsal que le dio buena suerte en su primera campaña como franjiverde y que también escogió en su primer curso como profesional en el Amorebieta.

Otros dorsales 15 del Elche: Torrecilla (97-98), Redondo (99-02), Melgar (02-03), Tasevski (03-04), Peragón (04-05), José Antonio (05-06), Lukasiewicz (06-07), Calderón (07-08), Acciari (08-12), Cristian (11-12), Carles Gil (12-14), Álex Felip (15-16), Pedro (16-17), Zotko (18-19), Azamoum (18-19), Luismi (20-21), Pastore (21-22), Álex Collado (22-23) y Álex Martín (23-24).

16: Martim Neto

El centrocampista portugués sucede al central Álex Martín con el 16. En su país había llevado el 76 durante sus cesiones a Río Ave y Gil Vicente, por lo que mantiene el segundo de los dígitos.

Otros dorsales 16 del Elche: Derlis Soto (97-98), Àlex Fernández (97-98), Carmelo (99-01), Noguerol (01-02 y 04-06), Benja (02-03), Tortolero (03-04), Juanfran (06-07), Fajardo (07-08), Iván Bolado (08-09), Martí Crespí (09-10), Rúper (10-11), Fidel (12-14 y 19-24), Cristaldo (15-16), Fabián (16-17), Nacho Gil (18-19) y Álex Martín (24-25).

17: Josan

El crevillentino está totalmente apegado ya al 17 del Elche, dorsal que lleva desde el año 2018 de manera permanente, por lo que será su octava temporada con él. Antes había lucido el 7 en el Albacete y el 12 en el Alcorcón.

Otros dorsales 17 del Elche: Alberto (97-98), Tinaia (99-00), Raúl Ibáñez (99-00), Mazinho (00-01), Nadj (00-01), Rondo (01-02), David Cuéllar (02-04), José Antonio (04-05), Víctor Gomis (05-08), Saúl (08-10), Xumetra (10-13), Javi Márquez (13-14), Víctor Rodríguez (14-15), Cifu (15-16), Eldin (15-16) y Hervías (16-17).

Josan se besa el escudo durante la última temporada. / Áxel Álvarez

18: John

Al canterano le pidieron que cediera su 5 a Redondo, tras dos temporadas con este dorsal, y no puso impedimentos a ello. Cambia a un dorsal que el curso pasado llevó otro chico de la casa como Sory Kaba.

Otros dorsales 18 del Elche: David (97-98), Silas (99-00), Manusovich (00-02), Armentano (02-03), José Manuel (03-04), Darmon (04-05), Ismael (04-05), Toledo (05-07), Douglas (06-07), Cobo (07-09), Genérelo (09-10), Pelegrín (10-15 y 16-17), Vergos (15-16), Sory (18-19 y 24-25), Olmo (18-19), Koné (20-21), Palacios (20-21), Benedetto (21-22), Ponce (21-22), Roger Martí (22-23), Nteka (22-23) y Borja Garcés (23-24).

19: Diang

El atacante congoleño hereda el 19 de Mourad, dorsal que lució en el amistoso de Murcia, antes incluso de que se oficializara el traspaso del hispanomarroquí al fútbol mexicano. En la Premier League ha lucido el 11 (West Bromwich Albion) y el 45 (West Ham).

Otros dorsales 19 del Elche: Juanjo (97-98), Ino (99-01), Ramón (01-02), Pepelu (02-03), García Granero (03-04), Alfredo (04-07), José Vega (07-08), David Fuster (08-09), Javi Lara (09-10), Ripa (09-10), Linares (10-12), Ángel (12-13), Sapunaru (13-14), Álvaro (14-15), Ilie (15-16), Guillermo (16-17), Chuca (18-19), Carlos Castro (18-19), Claudio Medina (19-21), Barragán (20-22), Ponce (22-23) y Mourad (23-26).

20: Álvaro Rodríguez

El delantero uruguayo toma el relevo de un compañero actual como Germán Valera con el dorsal 20 a la espalda. Viene de llevar el 18 en el Getafe y de debutar en el Real Madrid con el 39.

Otros dorsales 20 del Elche: Javi (97-98), Monreal (99-00), Changui (00-01), Tasevski (01-02 y 04-05), Raúl Pérez (02-04), Raúl Martín (05-08), Rafa Gómez (09-10), Genérelo (10-14), Fayçal (14-15), Espinosa (15-16), Josete (16-17), Jony (18-19), Danilo Ortiz (19-20), Escriche (19-20), Lucumí (20-21), Piatti (20-22), Gumbau (22-23), Cristian Salvador (23-25) y Germán Valera (24-25).

21: Léo Petrot

El francés ha cogido el 21 que dejó libre Nico Castro y que está muy asociado a la figura de otro lateral zurdo como Albacar. Previamente ha jugado con el 19 en el Saint-Étienne y en el Lorient.

Otros dorsales 21 del Elche: Paco García (97-98), Solaun (99-01), Prieto (01-02), Rondo (02-03), Juan Carlos (03-04), Rotundo (03-04), Rubén Suárez (04-05), Alberto (05-06), Miguel (06-09), Ximo Navarro (09-10), Edu Albacar (10-15 y 16-17), Isidoro (15-16), Javi Flores (18-19), Mfulu (19-20), Carrillo (20-21), Mascarell (21-23) y Nico Castro (23-25).

22: Affengruber

El austriaco mantiene el número 22 con el que se estrenó la campaña pasada en el Elche. En el Sturm Graz llevó el dorsal 42 durante tres temporadas.

Otros dorsales 22 del Elche: Alejo (97-98), Guede (99-00), Benja (00-01), Guillermo (01-02), Loren (01-03), Rondo (03-04), Luis Gil (03-04), Pere Martí (04-05), Mario (05-07), Iago (07-08), Usero (08-10), Jesús Perera (10-11), Javi Flaño (11-13), Stevanovic (13-14), Jonathas (14-15 y 19-20), Hugo Fraile (15-16), Iriondo (16-17), Borja Martínez (18-19), Rigoni (20-21), Mojica (21-23) y Fernández Mercau (22-24).

Affengruber, durante el partido contra el Atlético / LOF

23: Víctor Chust

El central escoge un dorsal que hicieron mediático en su día Michael Jordan y David Beckham. Será la primera vez que lo lleve en su carrera, ya que en el Cádiz ha jugado con el 5 y con el 32, dorsal con el que también debutó con el primer equipo del Real Madrid.

Otros dorsales 23 del Elche: Arturo (97-98), Zárate (99-00), Molnar (00-01), Antonio Moreno (01-02), Santamaría (02-03), Meca (03-04), Azkoitia (04-05), Frankowski (05-06), Manolo Pérez (06-07), Víctor (07-08), Santos (08-11), Patri (09-10), Luque (11-12), Buitrago (12-13), Domingo Cisma (13-14), Nono (15-16), Dorca (16-17), Juan Cruz (18-20), Cifu (20-21), Marcone (21-22), Clerc (22-25) y Pejiño (24-25).

27: Niculaesei

El joven lateral rumano llevará el 27, cambiándolo por el 41 con el que debutó con el Elche el curso pasado.

Otros dorsales 27 del Elche: Adriano (97-98), Raúl Ivars (99-00), Solaz (01-02), Álvaro Valdés (02-03), Carlos Calvo (03-04), Jaime Navarro (04-05), Víctor Gomis (04-05), Fornés (05-06), Calderón (06-07), Álvaro (07-09 y 13-14), Josete (09-10), Cifu (10-11), Alexis Egea (11-12), Samu (15-16), Luis Pérez (16-17), Óscar Gil (18-20), Sekou (20-21), Carles Marco (21-23) y Ali (23-24).

30: Mendoza

El internacional sub-21 mantiene el 30, mismo dorsal que lleva en el Elche desde 2022, por lo que esta será su cuarta temporada con el mismo.

Otros dorsales 30 del Elche: Keko (01-02), Limones (05-06 y 07-08), Albentosa (09-10), Juanma (11-12), Samu (12-14), Liberto (15-16), Leomar (16-17), Adrián Real (18-19), César Moreno (18-22), Bono (21-22) y Jesús López (21-22).

Rodri Mendoza agradece el apoyo al público al ser sustituido en el Elche-Levante. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

32: Adam

Tercer curso que el marroquí vaya a llevar el 32 con el Elche, a la espera de seguir teniendo oportunidades con el primer equipo.

Otros dorsales 32 del Elche: Quesada (03-04), Marco Antonio (05-06), Iñaki (07-08), Rocamora (08-09), Alberto (11-12), José Carlos (12-13), Samu (14-15), Caballero (16-17), Mourad (19-20), Barri (20-21), Sekou (21-22) y Alfaro (22-23).

34: Nordin

El atacante marroquí todavía no ha debutado con el primer equipo, en caso de hacerlo esta temporada lo haría con el dorsal 34.

Otros dorsales 34 del Elche: Albentosa (07-08), Fragapane (14-15), Javi Llor (16-17), Friaza (21-22) y Pamies (22-24).

35: Ali

El talentoso centrocampista, titular en la primera jornada, llevará el 35 por segundo año consecutivo, tras haber lucido antes el 27.

Otros dorsales 35 del Elche: Adrián Murcia (06-07), Josete (07-08), Rafa Gálvez (14-15), Nacho Pastor (19-21) y David López (23-24).

37: Antonio Martínez

Uno de los jóvenes que entrenó y jugó durante la pretemporada con el Elche se ha quedado con el dorsal 37.

Otros dorsales 37 del Elche: Leandro (06-07), Moha Traoré (14-15), Jony Álamo (19-21), Rafa Núñez (23-24) y Mario Guilabert (24-25).

39: Héctor Fort

Fichado del Barcelona, pero inscrito con el filial para ganar espacio en el límite salarial y dejar una ficha libre del primer equipo. Como culé debutó con este mismo dorsal y el curso pasado pasó al 32.

Otros dorsales 39 del Elche: Nacho Porcar (14-15).

40: Owen Bosch

El portero, recientemente internacional sub-19, ya llevaba el 40 la campaña pasada, cuando ejerció de tercer guardameta del primer equipo.

Otros dorsales 40 del Elche: Diego Bri (19-21) y Carmona (22-23).

45: Iturbe

Otro fichaje inscrito con el filial. En el Atlético, aunque no llegó a debutar con el primer equipo, portó el dorsal 33.

Otros dorsales 45 del Elche: Lluís Andreu (19-21).