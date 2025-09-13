Beccacece y Sarabia construyen un récord histórico en el Elche

La temporada 2022-2023 dejó un triste recuerdo en el aficionado del Elche. Fue un curso atípico, tanto por la organización del calendario, con aquel parón a final del año natural para disputar el Mundial de Catar, como por el rendimiento deportivo franjiverde. La primera victoria en liga no llegó hasta febrero (jornada 20) y muy pronto el descenso se dio como un hecho. Eso sí, el final regaló un halo de dignidad y, sobre todo, puso cinco «piedras» para construir un récord del club tiempo después.

Ya con Sebastián Beccacece en el banquillo, aquel Elche consiguió dos victorias y tres empates en las cinco últimas jornadas de liga. Una racha que se inició con un sorprendente triunfo contra el Atlético de Madrid (1-0, gol de Fidel) y que continuó con otros resultados positivos frente a Getafe (1-1), Sevilla (1-1), Athletic (0-1) y Cádiz (1-1).

La última derrota de aquella infausta temporada, en la que el Elche institucionalmente celebró su centenario, se produjo el 2 de mayo de 2023, en Almería (2-1). Han pasado 865 días desde entonces... y el Elche no ha vuelto a perder. Un récord, con cierto truco para los más quisquillosos, histórico en la entidad franjiverde.

El buen inicio de temporada mantiene al Elche entre el pelotón de invictos de Primera División, pese a algún descuido del departamento de comunicación de la patronal de clubes. Al empate inaugural contra el Betis (1-1) le siguió el notable punto sumado en el Metropolitano ante el Atlético (1-1), la más que convincente victoria en el derbi autonómico contra el Levante (2-0) y las tablas en el campo del Sevilla (2-2). Son, por lo tanto, nueve partidos consecutivos sin perder en Primera División, con tres triunfos y seis igualadas entre las dos temporadas ya mencionadas.

Esta cifra supone el récord histórico del Elche en sus 25 campañas en la élite nacional. Hasta ahora, el Elche había enlazado en tres ocasiones siete partidos sin perder en Primera, todos en un mismo curso, en tres ocasiones: 1962-1963, 1963-1964 y 1965-1966.

Los tres casos de los 60

En la 1962-1963, los ilicitanos no perdieron entre las jornadas 23 y 29. De la mano del brasileño Otto Bumbel firmaron los siguientes resultados positivos: Deportivo (1-1), Valladolid (0-2), Oviedo (2-1), Valencia (2-2), Sevilla (8-1, mayor goleada en Primera), Atlético (1-1) y Zaragoza (2-1). La racha se rompió de forma abrupta en Córdoba, con una «manita» (5-0) en la última semana del campeonato.

En la 1963-1964, el Elche aprovechó esa buena inercia para repetir la racha entre las jornadas 4 y 10. Con el paraguayo Heriberto Herrera a los mandos de la nave franjiverde, los resultados fueron los siguientes: Español (1-0), Betis (0-0), Valencia (2-1), Pontevedra (0-1), Murcia (3-1), Atlético (1-1) y Zaragoza (1-0). El Barça fue el encargado de finiquitar el registro (3-0). Como apunte extra, entre estas dos rachas los ilicitanos disputaron 18 partidos y solo perdieron dos... en el mismo lugar y ante el mismo rival, el Córdoba.

En la 1965-1966, los franjiverdes terminaron el curso sin caer derrotados en las siete últimas jornadas (24 a 30), nuevamente con Bumbel en la dirección técnica: Real Madrid (1-0), Barcelona (0-0), Mallorca (3-2), Sabadell (3-4), Betis (1-1), Pontevedra (1-1) y Valencia (2-1). Sin embargo, la 1966-1967 empezó con derrota ante el Madrid (4-1).

Los jugadores del Elche se abrazan tras el primer gol ante el Levante. / Áxel Álvarez

Si el Elche de Eder Sarabia quiere dejar de compartir este récord con el de Beccacece, los franjiverdes deberían encadenar otros tres partidos sin perder para igualar a estos tres ejemplos mencionados. O sea, debería permanecer imbatido ante Oviedo, Osasuna y Celta. En caso de hacerlo también contra Alavés, en la jornada 8, batiría cualquier registro visto con anterioridad en la ciudad de las palmeras. Una quimera que, de momento, es posible.