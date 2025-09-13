Elche CF
El Elche completa su mejor inicio de liga en Primera
Los seis puntos de 12 posibles sumados en estas primeras cuatro jornadas, un registro inédito en los 25 años que suma el club franjiverde en la élite nacional
El punto sumado en la noche de este viernes por el Elche permitió completar un registro histórico en la entidad franjiverde. En los 24 años anteriores que el club ha competido en Primera División, jamás se había alcanzado la cifra de seis puntos en los primeros 12 posibles.
Los goles de André Silva y Rafa Mir permitieron al equipo entrenado por Eder Sarabia sumar el punto que faltaba para alcanzar dicho registro. Eso sí, el récord fue algo deslucido por los dos puntos que se escaparon en los minutos finales, tras un error de bulto de Héctor Fort definido a las mil maravillas por el delantero sevillista Peque. «Estoy orgulloso. Estos datos me refuerzan, pero a mí y a todos», comentó Eder Sarabia, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tras completar el mejor inicio liguero en la historia de la entidad del Martínez Valero.
El récord viene motivado por un notable inicio en la competición del Elche, en el que además se mantiene como invicto una semana más. A los empates frente al Real Betis y Atlético de Madrid, se sumó anoche el del Pizjuán, en tres grandes actuaciones del bloque de Sarabia. Además, también fueron destacables los tres puntos obtenidos frente al Levante del siempre difícil Julián Calero. La próxima semana, el Elche tratará de darle continuidad a su gran carta de presentación en la élite frente al Oviedo, otro equipo recientemente promocionado desde Segunda.
Mandíbula de hierro
Al margen de los registros citados, también destaca la capacidad que está mostrando el Elche para levantarse de los golpes rivales. En estas cuatro primeras jornadas, hasta en tres ocasiones —frente a Betis, Atlético de Madrid y Sevilla— el equipo de Sarabia ha empezado por detrás en el marcador, pero en todas ellas ha sido capaz de igualar el resultado final.
