Sarabia: "El empate es lo más justo... pero nos quedamos con mal sabor de boca"

Después de sumar un valioso punto en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, dijo en sala de prensa que "el empate era el resultado más justo". "Nos quedamos con el mal sabor de boca por el 2-2. Nos ha faltado estar más finos, movernos mejor, leer mejor situaciones de presión alta... pero también es verdad que el césped no ha ayudado absolutamente en nada. Ha perjudicado a los dos equipos", añadió sobre el análisis del choque, condicionado según el bilbaíno por el estado del césped.

El técnico franjiverde también se quejó por la dureza del Sevilla en acciones del juego: "Cuando hay un equipo que propone un partido tan agresivo, creo que condiciona. En situaciones se les debería de haber cortado. A nosotros nos faltaba dar un punto más en todo, pero creo que es un paso que hemos dado en la segunda parte".

"Llevamos seis puntos y está muy bien porque todavía no hemos perdido... pero no nos puede hacer equivocarnos. No voy a hablar ni de salvación ni de Europa ni de nada. Voy a hablar de cada partido y lo que somos capaces de desarrollar. Si somos capaces de subir el nivel individual y colectivamente empezando por mí, podrá seguir siendo una temporada de disfrutar y sentirnos identificados", aclaró Sarabia sobre el objetivo de la temporada. "Estoy orgulloso. Estos datos me refuerzan, pero a mí y a todos", comentó tras completar el mejor inicio liguero en la historia del club.

Rafa Mir celebra el 1-2, en el Sánchez Pizjuán. / MANU GOMEZ / LOF

El entrenador del conjunto ilicitano también ensalzó las figuras de André Silva y Rafa Mir: "El jugar con dos delanteros de área te hace tener más presencia. Ya sabíamos que eran muy buenos, pero es muy importante (los goles que están haciendo). En el caso de André me quedo con el gran trabajo que ha hecho. Su gol es la guinda a una buena actuación. Los dos son fundamentales para nosotros. Queremos que sigan haciendo goles, pero que hagan otras cosas porque saben hacerlas".

"He visto que (Rafa Mir) iba hacia el córner a celebrarlo, pero poco más. Creo que hay que respetar al que pide perdón, pero también al que lo celebra. No creo que haya hecho ningún gesto, me parece lícito celebrarlo. La verdad que no he estado pendiente, estaba atento a los cambios. Me gusta el pique y la rivalidad, pero no me gustan los insultos en el fútbol", declaró el preparador sobre los insultos dirigidos hacia Rafa Mir tras el gol.

Acerca del debutante Héctor Fort, Sarabia defendió el papel del lateral diestro, quien asegura entró en "un momento complicado. La jugada del gol no la he visto bien, yo creo que ha calculado mal y la ha dejado pasar porque pensaba que podría ganarla. Va a ir creciendo porque es fuerte y tiene muchas cosas con balón. Ha demostrado personalidad. Es verdad que ahí podríamos haber metido a Bambo, pero hemos pensado en él porque le hemos visto bien estos días".

La afición del Elche anima a su equipo durante el calentamiento, en el Sánchez-Pizjuán. / MANU GOMEZ / LOF

"Hay que agradecerles. Quiero que sigan disfrutando e ilusionándose con nosotros. Tienen que seguir ahí, pero también cuando perdamos. Porque perderemos. No solo quiero darles solo resultados, también una forma de identificarse. Queremos seguir dándoles esa sensación de ver ganar a tu equipo", finalizó Sarabia sobre la afición franjiverde desplazada, cerca de medio millar.