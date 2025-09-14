El Elche tiene 9 días para recuperar a lesionados y tocados

La primera plantilla del Elche regresa al trabajo este lunes por la tarde. Lo hará con la mente puesta en el partido del próximo domingo (18.30 horas) en el estadio Manuel Martínez Valero contra el Oviedo, otro recién ascendido a Primera.

Todo ello tras las buenas sensaciones ofrecidas en el regreso a la competición después del parón FIFA, con el empate (2-2) del pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, que perfectamente pudo ser una victoria.

El Elche afrontará la primera semana intensa del curso con tres partidos, el mencionado contra el Oviedo, el del jueves 25 en Pamplona contra Osasuna y el de domingo 28, nuevamente en casa, contra el Celta.

Los futbolistas del club ilicitano tendrán nueve días de margen entre el duelo de Sevilla y el del Oviedo, un tiempo en el que Eder Sarabia espera recuperar a lesionados, que mejoren sus "tocados" y seguir progresando con los nuevos fichajes.

Situación de la plantilla

En el primer grupo, Marc Aguado fue baja contra el Sevilla por un golpe del que, en principio, se espera que esté recuperado para la próxima jornada. Al aragonés se ha unido Germán Valera, ausencia de última hora en el Pizjuán.

En el segundo grupo, Sarabia debería tener nuevamente al 100% a Álvaro Rodríguez, suplente en el último partido. A Rafa Mir se le volvió a ver, tras ser sustituido, recibiendo cuidados especiales en el tobillo que se dañó contra el Atlético. Hay que recordar también que los dos centrales, Pedro Bigas y Affengruber, regularon carga de trabajo la semana pasada.

Affengruber y Bigas, centrales del Elche, realizan un esprint antes de un partido. / Jesús Hernández/ECF

Por último, los nuevos fichajes deberían seguir adaptándose a su nuevo equipo. Héctor Fort debutó con mal pie, pero con un mensaje de confianza por parte de su entrenador desde la sala de prensa. Diang no llegó a saltar al terreno de juego y, teniendo en cuenta que por delante llegan tres partidos en cuestión de días, todo apunta a que Iñaki Peña tendrá su primera oportunidad en la portería, bien contra el Oviedo o ante Osasuna.