EA Sports publica sus ratings del FC26... y estas son las medias del Elche

El FIFA de toda la vida, rebautizado desde hace algunos años por EA Sports como FC por discrepancias con la federación internacional de fútbol, ha hecho públicos este lunes los ratings del FC26, videojuego que saldrá en breve a la venta. En clave franjiverde, las «notas» otorgadas a los jugadores del Elche seguro que generan algún debate...

Para empezar, la primera polémica llega a la hora de ubicar al club ilicitano en las ligas de su web, ya que la página oficial del videojuego está tardando más de lo debido en ascender al Elche a Primera División, apareciendo, al menos a la hora de escribir estas líneas, como equipo de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Más allá de cuestiones sobre actualizaciones informáticas, hay que apuntar que el futbolista del Elche mejor valorado por FC26 es el delantero portugués André Silva, con una media de 76. El luso, en la clasificación general, ocuparía el puesto 1.754, tres lugares por encima del guardameta Iñaki Peña, que también recibe un 76.

Justo por detrás vendrían Pedrosa, Dituro y Affengruber, todos con 75. El lateral cedido por el Sevilla destaca en ritmo (87), el austriaco en físico (83) y el portero argentino mantiene muy bien el tipo en el videojuego de cara al debate con Peña por la titularidad bajo palos.

El siguiente escalón franjiverde lo lidera el capitán Pedro Bigas, con 74 de promedio, seguido por hasta cinco futbolistas que reciben un 72: Fede Redondo, Febas, Josan (80 en ritmo), Rafa Mir y Álvaro Núñez. Con un 71 se quedan Germán Valera (85 en ritmo) y Víctor Chust, mientras que al 70 llegan Martim Neto, Marc Aguado y Léo Petrot.

Por debajo de 70

A partir de ahí aparecen John, con un 69; un cuarteto que recibe un 68 (Héctor Fort, Diaby, Yago y Álvaro Rodríguez) y con 66 empatan Iturbe y, la principal polémica de las valoraciones, el internacional sub-21 Rodrigo Mendoza, una de las sensaciones de este inicio de temporada.

En la cola de los ratings del Elche se quedan los canteranos. Ali tiene un 62 de media y, por último, con un 61 aparecen Nico González y Adam Boayar.

Los jugadores del Elche celebran un gol / Manu Gómez / LOF

Como curiosidad cabe decir que en la plantilla del Elche se incluye a Mourad y Luis Roldán. El primero, traspasado al Tijuana mexicano, tiene un 67 de media, mientras que el segundo, cedido al Unionistas, un 61. No sale, al menos hasta el momento, el congoleño Diang.

Alineación del Elche

De este modo, el once titular del Elche según los ratings del FC26 sería el formado por Iñaki Peña en la portería, Álvaro Núñez en el lateral derecho, Affengruber y Bigas como pareja de centrales, Pedrosa en el lateral zurdo; Josan y Germán Valera en los extremos, Fede Redondo y Febas como mediocentros y arriba André Silva y Rafa Mir.