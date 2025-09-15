Elche CF
¿Cuánto tiempo hacía que el Elche no marcaba de falta directa en Primera?
Rafa Mir hizo un gol el pasado viernes en una suerte que hace tiempo no se veía
Más de una década ha tenido que esperar el aficionado del Elche para volver a ver un gol de su equipo en Primera División... de falta directa. La preciosa ejecución de Rafa Mir el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con un remate con la diestra, con efecto, para sobrepasar por fuera la barrera y batir a Nyland, supuso el 1-2 en aquel momento. No valió tres puntos, pero sí un hueco en la galería de arte de golazos franjiverdes.
Para encontrar a otro jugador del Elche capaz de marcar una falta en Primera hay que remontarse hasta el 12 de abril de 2015. No demasiado lejos de Sevilla, por cierto. Y con cierta «polémica» sobre la autoría. Aquel día, Edu Albacar lanzó una falta lejanísima, casi desde el centro del campo, orientada a la banda derecha. Futbolistas de ambos equipos acudieron al remate y al despeje, mientras el guardameta local, Juan Carlos, salió a intentar despejar.
¿Roco o Albacar?
El esférico se dirigió hacia la zona atacada por el chileno Enzo Roco que, aparentemente, no llegó a tocar el balón. Tampoco lo repelió Juan Carlos, por lo que el mismo entró en la portería. Gol. Hay quien le otorga la diana a Albacar y quien se la da a Roco. La sensación al ver la repetición de las imágenes es que nadie desvía el balón desde el lanzamiento del lateral catalán.
Esa misma temporada, el 14 de septiembre de 2014, el mismo Albacar anotó otro gol de falta directa. Este, sin discusión. Lo hizo en Vallecas, contra el Rayo, uno de sus exequipos. También fue una falta orientada a zona derecha del ataque del Elche. Y no excesivamente cercana, a unos 30 metros de la portería defendida por Cristian Álvarez. Albacar le pegó duro, superando la barrera y haciendo caer el balón en picado para que entrara pegado al palo.
Ahora, más de una década después, el Elche ha vuelto a celebrar un gol de falta directa en la élite. Cada cual puede decidir si la cifra exacta de días que han pasado es 3.806 (desde el de Córdoba) o 4.016 (desde el de Madrid). Lo que queda claro es que Rafa Mir ha puesto nuevamente el contador a cero. Y se ha destapado como la nueva amenaza franjiverde a balón parado.
