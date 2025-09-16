Elche-Oviedo | Del debut en Primera al partido que no se pudo comprar

Elche y Oviedo son dos entidades con mucha solera en el fútbol patrio que saben perfectamente lo que es sufrir largas etapas en el infrafútbol, más reciente la asturiana, con caída hasta el infierno de Tercera División, algo lejana la ilicitana, con aquella década de los 90 en Segunda B y un cuarto de siglo sin pisar la máxima categoría.

El mismo tiempo, más o menos, que el Oviedo ha estado fuera de la élite. La concatenación de ambas rachas provoca que los dos clubes no se enfrenten en Primera desde hace 37 años. La última visita azulona a Elche en la máxima categoría fue el 27 de noviembre de 1988. Aquel curso los ilicitanos fueron un desastre. Entre sus múltiples verdugos, el Oviedo ganó 0-1, en un partido en el que el brío a los franjiverdes les duró diez minutos. En el 12, un penalti transformado por Gorriarán fue suficiente para finiquitar el envite.

Hiller realiza un centro durante el partido contra el Oviedo de 1973 / Perfecto Arjones

Ese era el decimoctavo duelo cerca del Mediterráneo entre Elche y Oviedo. En los 17 precedentes, los carbayones no había conseguido ganar nunca (13 triunfos y cuatro empates). Una racha impresionante que se inició en la temporada 1959-1960, la del estreno franjiverde en Primera División. En Altabix, el Elche de César Rodríguez se impuso, el 3 de enero de 1960, gracias a un solitario tanto de Fuertes. Sin embargo, el encuentro que pasó, con letras de oro, a la ahora centenaria historia del club del Martínez Valero fue el de la primera vuelta.

Debut en Primera

El Oviedo fue el primer rival del Elche en la élite del fútbol nacional. Primera jornada de la mencionada 1959-1960. Un club que venía de encadenar dos ascensos consecutivos. Otro con mucho más empaque entre los mejores. La delegación ilicitana cruzó el país para iniciar su idilio con Primera División. «Los héroes del domingo», titulaba INFORMACIÓN la previa de aquel hito. El choque finalizó en tablas (1-1) y en la ciudad se lanzaron tracas para celebrar el gol de Pauet, que a dos minutos del final neutralizaba el que antes había marcado Hermes González.

Previa en INFORMACIÓN del debut del Elche en Primera en 1959 / INFORMACIÓN

Las batallas entre Elche y Oviedo continuaron hasta llegar a la de 1972. Entonces ocurrió uno de esos hechos bastante característicos del fútbol de otra época. Última fecha de Segunda División. El Oviedo, ya ascendido. El Elche, pugnando por conseguir una de las dos plazas que quedaban para acompañarle al cielo. Las sospechas de compra del partido, sin rubores, en el ambiente.

Joaquín Vidal, directivo de confianza del por entonces presidente Manuel Martínez Valero, no se cortó a la hora de pasearse por la zona de banquillos y el fondo de la portería defendida por Lombardía, guardameta del Oviedo. Como se puede comprobar en la imagen principal de este reportaje, Vidal no disimuló a la hora de «apretar» al cancerbero, maletín en mano, para cerrar un pacto que era imposible. Ya se lo habían comunicado al propio directivo los integrantes del banquillo asturiano. Al Elche se le adelantó el Zaragoza, con una suculenta prima para que no perdiesen en Altabix. El partido se intentó comprar, pero no se pudo.

Fernández Mercau remata, para marcar, en el Elche-Oviedo de la temporada pasada / Áxel Álvarez

Y así hasta nuestros días. El fútbol en color entre Elche y Oviedo ha catado poco la primera categoría. En total, 26 duelos a orillas del Vinalopó, con 17 triunfos locales y cuatro visitantes. El último, hace menos de un año, un claro 4-0 con goleadores que ya no lucen la franja: Fernández Mercau (dos), «Canario» Álvarez y Nico Castro.