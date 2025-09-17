Febas, sobre el inicio del Elche: "Tenemos margen de mejora en el juego"

El centrocampista titular del Elche Aleix Febas aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que el equipo ilicitano, invicto en el inicio de la competición, tiene "margen de mejora en el juego", si bien admitió que los resultados están siento muy positivos.

"Estamos en buena dinámica y hemos hecho las cosas muy bien ante rivales difíciles, pero el míster es exigente y nos pide más", comentó el catalán, que reconoció que al equipo ilicitano le gustaría tener más el balón de lo que lo ha tenido en varios partidos.

"Me refiero a ser dominadores, a jugar en campo contrario", reiteró Febas, que reconoció que en los partidos ante el Atlético y el Sevilla el Elche sufrió mucho más que en cualquier encuentro del pasado curso en Segunda.

El centrocampista aseguró que al Elche le está costando ser dominador fuera de casa, pero admitió que los resultados al ser positivos mandan en la sensación que tiene el equipo de este inicio de Liga.

"Tenemos siempre un plan de partido y el que juega como en que entra tiene claro lo que tiene que hacer" Aleix Febas — Futbolista del Elche

Valoración personal

A nivel personal, el jugador franjiverde aseguró encontrarse bien y adaptándose a posiciones más adelantadas y señaló como la gran fortaleza del Elche "el colectivo". "Tenemos siempre un plan de partido y el que juega como en que entra tiene claro lo que tiene que hacer. No hay individualidades, nos sacrificamos en defensa y en ataque pensamos más en el colectivo", argumentó el futbolista.

En cuanto al partido ante el Oviedo, Febas descartó un rival que plantee un partido tan defensivo como el del Levante y aseguró que el equipo está preparado para afrontar cualquier plan que plantee el conjunto asturiano.

Febas también destacó la adaptación de los nuevos fichajes del Elche, de los que comentó que son "gente joven y con ilusión", y señaló el "talento individual" como una de las grandes diferencias entre Segunda y Primera División. "Los cambios de categoría están por algo. Los estadios aprietan más y los equipos te buscan más arriba porque eres recién ascendido. Los ataques también tienen que ser más rápidos", indicó el jugador.

Renovación de Febas

El ilerdense, que acaba contrato con el Elche el próximo junio, indicó que aún no tiene noticias del club sobre su posible continuidad, si bien precisó que "es pronto", ya que recordó que en la entidad no se toman decisiones "hasta el final".

"Estoy tranquilo y feliz aquí y veremos que va pasando", apostilló el leridano, que manifestó que el Elche no está pensando en los tres próximos compromisos que se avecinan, sino sólo en el del Oviedo. "No hemos hablado ni pensado en Osasuna. Y creo que es lo correcto, tenemos un partido importantísimo contra un rival directo y hay que estar centrado", declaró el jugador, que calificó como un "orgullo" haber disputado todos los minutos de Liga.

Vargas y Febas pugnan por un balón durante el Sevilla-Elche / AFP7 / Europa Press

"Agradezco la confianza del míster porque hay competencia y gente nueva. Estoy adaptándome a otra posición pensando más en el colectivo que en lo individual. Llegarán momentos en los que jugaré menos, pero siempre pensando en el colectivo", sentenció