Horario y dónde ver el Elche-Oviedo de la jornada 5 de Primera División

Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche recibe en el estadio Manuel Martínez Valero al Real Oviedo, en encuentro correspondiente a la quinta fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen inicio de temporada en su regreso a la máxima categoría.

El choque se disputa este domingo 21 de septiembre y arrancará a las 18:30 horas. El Elche llega al mismo invicto, con 6 puntos obtenidos gracias a una victoria y a tres empates. El Oviedo, por su parte, tiene 3 puntos, también con un triunfo, pero en su caso ya con tres derrotas en su casillero, la última el pasado fin de semana.

El partido podrá verse en directo a través del canal M+ LaLiga de Movistar y de la plataforma DAZN. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.