Elche CF
Horario y dónde ver el Elche-Oviedo de la jornada 5 de Primera División
Los franjiverdes reciben a los asturianos en un duelo entre recién ascendidos
Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche recibe en el estadio Manuel Martínez Valero al Real Oviedo, en encuentro correspondiente a la quinta fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen inicio de temporada en su regreso a la máxima categoría.
El choque se disputa este domingo 21 de septiembre y arrancará a las 18:30 horas. El Elche llega al mismo invicto, con 6 puntos obtenidos gracias a una victoria y a tres empates. El Oviedo, por su parte, tiene 3 puntos, también con un triunfo, pero en su caso ya con tres derrotas en su casillero, la última el pasado fin de semana.
El partido podrá verse en directo a través del canal M+ LaLiga de Movistar y de la plataforma DAZN. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha