Mendoza irá al Mundial sub-20 y se perderá como mínimo tres partidos del Elche

El Elche ha conocido este miércoles la noticia de la convocatoria de Rodrigo Mendoza con la selección española para el Mundial sub-20 que se disputa en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

El seleccionador, Paco Gallardo, ha incluido al talento franjiverde entre los 21 futbolistas convocados para la cita, que se concentrarán el próximo lunes, una vez finalizada la jornada de este fin de semana, para poner rumbo a Sudamérica.

Tres o cuatro partidos fuera

Mendoza se perderá, como mínimo, los partidos contra Osasuna, Celta y Alavés. Si España va avanzando rondas podría causar baja también ante el Athletic, ya después del parón FIFA en el que España jugará en el Martínez Valero, un paréntesis que en este caso beneficia a los ilicitanos con la pérdida de este jugador.

El canterano del Elche estaba siendo uno de los futbolistas más destacados del inicio de curso. Ya fue convocado con la sub-21 hace unos días e incluso realizó una sesión de entrenamiento con la absoluta, por petición de Luis de la Fuente, seleccionador nacional.

Mendoza corre junto a Pedri durante un entrenamiento de la selección / RFEF

Entre los convocados no está Héctor Fort, que estuvo en el último parón de selecciones en la concentración de la sub-20 realizada en Francia. España se enfrenta a Marruecos, México y Brasil en la primera fase del torneo.