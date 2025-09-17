Elche CF
El partido que Pelayo hubiera querido jugar
Carta abierta a la memoria del futbolista asturiano, fallecido en 2023, exjugador de Oviedo y Elche
Han pasado más de dos años de una de esas noticias que nunca quieres recibir. Tras el susto de 2018, la fatalidad de 2023. Te fuiste incomprendido por demasiada gente, uno de ellos quizás el que escribe esto. Con 32 años. En la flor de una vida de la que solo tú conoces cada detalle. Desde aquí, la sensación sigue siendo que el corazón, por muy grande que sea, no siempre se impone a la cabeza.
Desde hace siete años cada Elche-Oviedo te devuelve a mi mente. Aquel «todocampista» que llegó siendo un chaval para hacer historia en su primer año, contada en un libro del que reservaste ejemplares para repartir entre familia y amigos. Aquella cesión al Córdoba, con un ascenso increíble. Tus dos temporadas aquí, en plena tormenta institucional y social. El descenso a Segunda B. Aquel maldito descenso.
Eras el tipo de futbolista que a mí me hubiera gustado ser. Sin ser el mejor en nada, sin ser el peor en nada. Trabajador, voluntarioso y compañero. Cuando a tu regreso a Elche elegiste el «8» algo se encendió en mí. Pasaste a ser mi favorito. Yo lo llamaba el «pelayismo». Creo que lo definí en una ocasión, pero poco importa eso ahora.
Te fuiste y posiblemente ya nada volvió a ser igual. Si alguien no merecía aquel descenso en aquella plantilla, eras tú. Siempre educado. Hablando de tu tierra, de tu gente, de tu carrera, del fútbol. Los trabajadores del club te adoraban por cada detalle que tenías con ellos, especialmente en aquel año de hundimiento deportivo.
Cuando tu representante me llamó para decirme que te ibas a Rumanía tuviste unas palabras hacia mí que creo nunca te agradecí. Cosas de tener una armadura y de no quitársela ante casi nadie. Defectos que tiene uno. Tiempo después retomamos el contacto. Te pedí un favor al poner en marcha un proyecto laboral y tu disposición y educación volvieron a ser mayúsculas. Creo que tampoco te lo agradecí lo suficiente.
No volvimos a hablar nunca más. Posiblemente por esa coraza. Por no querer molestar, por desear que tus tinieblas se convirtieran en luz y paz, sin saber cómo ayudar. Te fuiste, ya de manera definitiva, y no recuerdo si lloré, pero lo hubieses merecido.
Un Elche-Oviedo en Primera. Seguro que te hubiera encantado jugarlo. O verlo, en el Martínez Valero y en el Carlos Tartiere. Tus hogares. Espero que nadie se olvide de ti este domingo. Que disfrutes del partido, allá donde estés. Y que si nos reencontramos podamos disfrutar de una charla y un culín de sidra. El «pelayismo» siempre estará presente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha