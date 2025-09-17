¿Cuál será el once titular de Sarabia en el Elche-Oviedo?

El Elche sigue avanzando en su semana de preparación de la quinta jornada de liga en Primera División, que le medirá este domingo (18:30 horas, Martínez Valero) al Real Oviedo, un partido entre recién ascendidos en el que los locales ponen en juego su condición de invicto.

En la sesión de entrenamiento de este miércoles, Sarabia ha podido contar entre sus efectivos con Marc Aguado y Germán Valera, ausentes en Sevilla el pasado viernes. El primero causó baja por una lesión, tras un golpe sufrido en el duelo anterior de liga, y el segundo por enfermedad.

Los tres futbolistas que no han saltado al césped del Díez Iborra han sido Pedrosa, Álvaro Rodríguez e Iturbe. Los dos primeros se han quedado en el gimnasio, para rebajar carga física, mientras que el guardameta se ha ausentado con permiso del club.

Previsiblemente, todos deberían estar disponibles para esta jornada, por lo que Yago apunta a ser la única baja segura. Por lo tanto, hay varias posibilidades de cara al once titular contra el Oviedo, para las que a través de diferentes encuestas solicitamos tu participación.

Portería

En una semana con tres partidos, todo apunta a que llegará el momento de la rotación bajo palos y que Dituro cederá en alguno de los encuentros su plaza a Iñaki Peña, pero... ¿cuándo será?

Lateral derecho

El otro cedido del Barça, Héctor Fort, debutó la jornada pasada contra el Sevilla, con un error que costó dos puntos. Pese a ello, Sarabia le echó un capote en sala de prensa y debe ser un refuerzo notable para la plantilla. Álvaro Núñez, por su parte, está realizando un arranque de curso muy prometedor...

Los que vuelven

Marc Aguado y Germán Valera están recuperados de la lesión y enfermedad, respectivamente, que les hizo ser baja en Sevilla. También estará plenamente disponible Rodrigo Mendoza, suplente en el Pizjuán tras haber entrenado solo en una ocasión por su convocatoria con la sub-21. Sus plazas en el anterior once las ocuparon Pedrosa, Martim Neto y Ali...

La delantera

Con tres goles y en plena racha, Rafa Mir parece intocable en la delantera del Elche. Por la otra plaza de titular batallan Álvaro Rodríguez, que sigue con cuidado en lo que respecta a cargas físicas y que rindió a muy buen nivel hasta el parón FIFA, y André Silva, que se estrenó como goleador en Sevilla.