Elche CF
Buitrago: "La primera meta es llegar a los 40 puntos que marcan la salvación"
El presidente del Elche reconoce que la convocatoria de Mendoza con la sub-20 genera "sentimientos encontrados" pero es un honor para el club
Durante la presentación de la exposición "La historia de nuestra franja: de camiseta en camiseta", el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha estado presente y ha respondido a varias cuestiones sobre la situación que atraviesa el club. Sobre la convocatoria de Rodrigo Mendoza con la selección sub-20, el presidente ha reconocido que para el club "son sentimientos encontrados".
"Lo tenemos como un efectivo muy importante para el equipo, pero, por otro lado, es la demostración de nuestra apuesta por el jugador. Está evolucionando correctamente, creciendo con nosotros y aportando toda la calidad que tiene. Son gajes del oficio y de tener una plantilla con figuras tan destacadas", opinaba el presidente.
Buitrago ha señalado que contra el tema del calendario y la acumulación de partidos no se puede luchar, pero no cree que el equipo se quede cojo con la marcha de Mendoza, pues según él, "hay jugadores muy polivalentes que pueden cubrir perfectamente esa posición". Ha puesto el ejemplo de Yago Santiago y su lesión, ya que era un futbolista muy importante y con el resto de efectivos el club salió hacia delante el año pasado.
"El salto de categoría te genera dudas, pero por parte del equipo y del cuerpo técnico existe la convicción de que haciendo las cosas como se venían haciendo y apretando y dándolo todo los resultados llegarán. Hemos visto que en estos cuatro partidos el Elche juega prácticamente igual que la temporada pasada, está siendo muy competitivo y plantando cara a equipos de gran nivel. La primera meta es llegar a los 40 puntos que marcan la salvación", sentenciaba Joaquín Buitrago.
