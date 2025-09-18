Primera División | Jornada 6
Entradas Osasuna-Elche: precio y cómo comprarlas online
El club franjiverde tiene 306 pases para que su afición vaya a apoyarle en la grada visitante de El Sadar
El gran inicio de temporada del Elche, que al igual quel Real Madrid y el Barça continúa invicto, tendrá continuidad el jueves 25 de septiembre en el estadio de El Sadar, donde se medirá al Osasuna (19:30 horas) en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
El duelo enfrentará a los franjiverdes con un rival siempre exigente en su feudo, en un choque que supondrá una nueva oportunidad para prolongar la buena dinámica del equipo y que la afición no querrá perderse el final de un septiembre cargado de fútbol y desplazamientos.
El Elche ha informado de la disponibilidad de 306 entradas para sus abonados en la grada visitante de El Sadar. Las localidades, con un precio único de 30 euros, podrán adquirirse de manera online a través del Área del Abonado desde el jueves 18 de septiembre a las 10:00 horas y hasta el lunes 22 a las 09:00 horas. Siguiendo el protocolo establecido por CA Osasuna, las entradas deberán recogerse físicamente los días lunes 22 y martes 23 en la Oficina del Abonado, junto a la Puerta 1 del estadio Martínez Valero, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Viaje a Pamplona en autobús
El Elche también ha organizado un viaje en autobús para que la afición pueda acompañar al equipo en la capital navarra. El precio del billete es de 60 euros, con salida el miércoles 24 de septiembre a las 23:55 horas desde el estadio Martínez Valero y llegada a Pamplona sobre las 08:00 horas del día de partido. El regreso se realizará tras la finalización del encuentro. Los aficionados interesados deberán inscribirse previamente mediante un formulario antes del domingo 21 de septiembre a las 22:00 horas. En caso de no completarse el número mínimo de plazas, el viaje no se llevará a cabo.
Además, todas las entradas serán nominativas e intransferibles, debiendo presentarse el DNI del titular para acceder al estadio. La venta de entradas de afición visitante se realizará únicamente a través del Elche CF, sin posibilidad de adquirirlas en las taquillas de El Sadar el día del partido.
