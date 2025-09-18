La Lonja Medieval exhibe la historia del Elche

Un 18 de septiembre de 1927, el Elche vistió por primera vez la mítica franja verde, la cual se convertiría en el gran icono del club a lo largo de su historia. Bajo las órdenes de Anton Fivber arrancó esta línea de camisetas, que pese a que estuvo a punto de ser retirada debido a que el color verde desteñía al lavarla y manchaba el blanco de la indumentaria, ha conseguido perdurar hasta el día de hoy. 99 años y muchísimos recuerdos después, la Federación de Peñas ha inaugurado la exposición "La historia de nuestra franja: de camiseta en camiseta", una iniciativa que plasma el sentimiento franjiverde.

La exposición muestra un repaso a la historia del Elche. / Matías Segarra

El acto de presentación del evento se llevó a cabo este jueves en la Lonja Medieval de Elche con la presencia de Jose Antonio Román, concejal de Deportes de la ciudad, Joaquín Buitrago, presidente del club, Antonio Brotons, presidente de la Federación de Peñas y Pepe Amorós, comisario de la exposición.

Esta exposición abrirá sus puertas el 19 de septiembre y cerrará el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el fin de semana en el que la Selección Española disputará un compromiso en el Martínez Valero, con el objetivo de que todo el público general que se acerque a Elche a disfrutar del combinado nacional también tenga la oportunidad de conocer sobre la historia del conjunto ilicitano. El horario de visita será de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas por las mañanas y de 17:30 a 20:30 horas por las tardes.

Camiseta a camiseta se puede observar el paso del tiempo, así como la evolución en los diseños y la moda. La exposición está emplazada en un lugar patrimonialmente muy importante para la ciudad de Elche como es la Lonja Medieval, por lo que respetar el emplazamiento se convirtió en un reto a la hora del montaje. Las camisetas se pueden ver tanto por delante como por detrás, lo que da la oportunidad ver nombres y dorsales míticos del club.

"La única camiseta que no va a estar en la exposición es la de Europa del año que viene" José Antonio Román — Concejal de Deportes de Elche

José Antonio Román

El concejal de Deportes de la ciudad ha estado presente en el acto de inauguración y ha reconocido que en la Lonja Medieval se respira historia del Elche Club de Fútbol. "En esta exposición tenemos más historia que en ningún libro, página web o programa de televisión. Hay camisetas desde Caja Elche hasta las más modernas, con jugadores míticos del club", comentaba el concejal.

Además, añadía lo siguiente. "Es muy emocionante para cualquier aficionado ver una exposición como esta porque nos trae muchísimos recuerdos de nuestra tierna infancia y también los más tristes de Segunda B, cuando íbamos por campos casi de tierra. La única camiseta que no va a estar en la exposición es la de Europa del año que viene", sentenciaba.

Camieta del Elche patrocinada por Diario INFORMACIÓN. / Matías Segarra

Joaquín Buitrago

Por su parte, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, también ha comparecido en la presentación y ha invitado a todos los ilicitanos a acudir a la exposición. "Desde los chavales de 12 o 14 años hasta los que tenemos más edad como yo, venir aquí es un cúmulo de emociones. Más allá de eso podemos ver la evolución de los diseños, hay para todos los gustos", señalaba.

"La última camiseta ha tenido una acogida muy cariñosa por parte de toda la afición, esperemos que nos traiga buenos recuerdos. Invito a todos los franjiverdes y a cualquier aficionado al fútbol que venga a ver esta exposición, porque realmente vale la pena venir y disfrutar del sentimiento franjiverde", pensaba el presidente.

Antonio Brotons

"Es un día muy bonito para estrenar esta sala de exposición con todas las camisetas del Elche, pues hace 99 años se estrenó la franja verde. Ha sido un trabajo duro y se nos ha comido un poco el tiempo. Uno de los objetivos era tener esta exposición para la visita de la Selección Española y creo que el resultado es mejor de lo esperado. Todo el equipo ha congeniado muy bien y eso es fruto de la pasión y del sentimiento a nuestro equipo", opinaba el presidente de la Federación de Peñas del Elche.