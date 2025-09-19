Primera División
Alineaciones Elche-Oviedo: onces probables, altas y bajas
El conjunto ilicitano recibe al carbayón en un duelo correspondiente a la jornada 5 de Primera División
El Elche vuelve al Martínez Valero este domingo para enfrentarse al Oviedo. Será un duelo correspondiente a la jornada 5 de Primera División y es uno marcado en el calendario por ambos equipos, pues son dos recién ascendidos que competirán por los mismos objetivos.
Altas, bajas y dudas en el Elche
Para este partido, Eder Sarabia tiene las bajas de los lesionados Álvaro Rodríguez y Yago de Santiago. El delantero charrúa se ha resentido de unas molestias en la rodilla y con el calendario que afrontará el Elche las próximas semanas, desde el club se ha tomado la decisión de reservarlo. Por su parte, Yago de Santiago sigue quemando plazos en su proceso de recuperación.
En el apartado de dudas aparece la figura de Adrià Pedrosa. El lateral tiene un problema en un dedo y su presencia en el partido está aún por decidir. También sigue siendo duda la figura del portero con Dituro e Iñaki Peña. Ambos compiten por un puesto en el once y el primer encuentro se saldó con la titularidad del guardameta argentino.
Altas, bajas y dudas en el Oviedo
En el Oviedo hay incertidumbre con la presencia de varios futbolistas. Ilyas Chaira (esguince de tobillo) y Nacho Vidal (traumatismo craneoencefálico) son dudas para el encuentro ante el Elche.
Por su parte, son bajas confirmadas Álvaro Lemos por una rotura de ligamento cruzado anterior que lleva arrastrando desde marzo, David Costas por una elongación en los isquiotibiales y Ovie Ejaria, también por molestias musculares. Fede Viñas tampoco estará disponible después de ver una roja en el último partido.
Alineación probable del Elche
Dituro; Chust, Bigas, Affengruber, Álvaro Núñez, Germán Valera; Febas, Mendoza, Martim Neto; André Silva y Rafa Mir.
Alineación probable del Oviedo
Aarón Escandell; Nacho Vidal, Calvo, Carmo, Alhassane; Reina, Dendoncker, Ilic; Hassan Rondón y Brekalo.
