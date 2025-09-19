Eder Sarabia: "Tenemos más puntos que juego"

En la previa al duelo ante el Oviedo, correspondiente a la quinta jornada de Primera División, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha reconocido que el próximo encuentro hace "especialmente ilusión". "Es un horario bueno para la gente y habrá un ambiente espectacular. Quizás tenemos más puntos que juego, pero tenemos que seguir trabajando para conseguir lo que queremos ser".

Eder Sarabia, durante una sesión de entrenamiento. / ECF

"En principio Álvaro Rodríguez será baja, se ha resentido de la rodilla y teniendo en cuenta que vienen dos partidos seguidos hemos decidido guardarlo y recuperarlo. Pedrosa tiene un problema en un dedo, tenemos que acabar de decidir como lo vemos", confirmaba el técnico.

Como viene siendo habitual en él, ha confirmado que van a haber cambios porque hay jugadores que "están mereciendo entrar desde el inicio". Ha confesado no pensar más allá del domingo y piensa que será un partido "muy exigente". Además, añadía: "El Oviedo no está en su mejor momento, pero esto es Primera División y puede pasar absolutamente de todo".

Rodri Mendoza

El Elche perderá durante varios encuentros a Rodri Mendoza por su convocatoria con la Selección Española sub-20 y sobre esto, Sarabia ha comentado lo siguiente. "Hay tantas competiciones que todas son difíciles de encajar en el calendario. Desde hace tiempo existía esta posibilidad y tanto el club como nosotros entendíamos que era algo muy bonito para él. No va a estar con nosotros pero tendrá otro tipo de crecimiento y representará al Elche por el mundo. Lo vamos a perder algunos partidos pero tenemos otros que nos van a dar gran rendimiento".

"El horario del domingo es de los que más gusta a la afición, domingo a las 18:30. Son momentos de ilusión, de empujar, de ayudarnos en las dificultades. Quiero que venga gente joven, que vengan familias y que la gente se sienta identificada con el equipo. Tenemos ese puntito de responsabilidad de seguir así", confesaba el técnico.

Durante su estancia en el Elche, Eder Sarabia se ha caracterizado por sus cambios en el once y las rotaciones. "Siempre tocamos cosas porque el rival es diferente cada fin de semana. Buscamos diferentes alternativas para sorprender a los rivales. Llevamos tiempo sin jugar con extremos puros por las bajas de algunos jugadores, pero estamos preparados para cambiar y sorprender, en ese sentido el equipo entiende muy bien lo que pedimos".

Sarabia ha reconocido que al Oviedo "seguramente le gustaría tener más puntos, pero su inicio de temporada ha sido muy exigente". El duelo de ascendidos es un partido marcado en el calendario, ya que "son encuentros de nuestra liga", comentaba el técnico. "Esperamos la mejor versión del rival y estaremos preparados para ello. Es un equipo herido con ganas de demostrar que están en Primera por méritos propios".

"Pienso que tenemos más puntos que juego porque soy riguroso con el análisis. Estoy convencido de que este equipo puede hacer cosas importantes, pero a día de hoy nos faltan pasos para llegar a eso. Tenemos un gran margen de mejora, es indudable. Sabemos que lo que hoy es todo maravilloso, con dos derrotas cambia todo. No miramos mucho la clasificación", confesaba.

Sarabia ha comentado, respecto a la baja de Mendoza que hay muchas soluciones y una de ellas es Ali. El marroquí apuntaba a ser de la partida en el mundial sub-20, pero al final ha quedado fuera de la convocatoria. "Ali tiene que seguir con el crecimiento, tenía la ilusión de estar en el mundial, pero su momento es de estar con nosotros. Tanto él como Adam tendrán tiempo para jugar otras cosas más importantes".

CTA

El CTA ha arrancado una nueva iniciativa en la cual explican varias jugadas polémicas a lo largo de la semana y esta decisión le parece "bien" al técnico del Elche. "Cuando lo ves te gusta, a mi por lo menos. Una de las cosas a mejorar del colectivo arbitral era que parecía que no podían expresarse y con esto ganamos todos. Eso no quita que vayamos a seguir estando en desacuerdo porque sigue siendo un ser humano el que toma una decisión final".

"Pienso que el VAR debería llamar al árbitro para que él vea la perspectiva de la jugada porque en el campo es muy difícil verlo. Para los que somos más abiertos y no miramos demasiado con nuestro escudo creo que es un tema positivo", añadía.

"Está claro que miramos el calendario, la clasificación... Pero no quiero que eso nos condicione, estar donde estamos tiene que ser consecuencia de hacer bien las cosas, nada pasa por casualidad. Tenemos que poner el foco en lo que podemos controlar y ser equilibrados y rigurosos en el análisis", sentenciaba Sarabia.