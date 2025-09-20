El Elche se queda solo con Madrid y Barça

El club de los invictos en Primera División ya solo tiene tres miembros. La derrota del Espanyol este sábado (2-0) en el Santiago Bernabéu deja al Elche junto a Real Madrid y Barcelona, los dos grandes del fútbol español, como únicos integrantes de este grupo. El único que ha disputado la quinta jornada es el conjunto blanco, precisamente en ese duelo de invictos ante los pericos. Los franjiverdes pondrán en juego su condición el domingo (18:30 horas) contra el Oviedo.

Es la primera vez en sus 25 temporadas de historia en la máxima categoría que el Elche consigue alcanzar la cuarta jornada sin haber perdido. El equipo dirigido por Eder Sarabia intentará dar un paso más en un duelo de recién ascendidos con el Oviedo, al calor de su hogar, en el Martínez Valero. La empresa no parece la más complicada tras haber resistido, con tres empates, a Betis, Atlético y Sevilla; y haber derrotado como local al Levante.

El Barça, contra Bordalás

En caso de hacerlo los ilicitanos continuarían en este selecto club en el que el Real Madrid se ha asegurado la permanencia unos días más, al menos hasta la jornada intersemanal, mientras que el Barça tratará de hacer lo propio en un envite siempre complejo, como es enfrentarse al Getafe del alicantino José Bordalás (domingo, 21 horas).

El Espanyol ha perdido la etiqueta de invicto tras sumar 10 puntos en las cuatro primeras jornadas, pero verse obligado a hincar la rodilla ante el Real Madrid, que se impuso con dos golazos de Militao y Mbappé. El francés también amplía su cuenta anotadora, al frente del Pichichi con cinco goles, dos más que el franjiverde Rafa Mir. El conjunto dirigido por Xabi Alonso cuenta sus cinco partidos ligueros como victorias, por lo que continuará una jornada más como líder de Primera.

Kylian Mbappé celebra el segundo gol del Real Madrid ante el Espanyol en Liga en el Bernabéu. / Manu Fernandez / AP

Los buenos resultados del Elche en el inicio de la 2025-2026 ubican al equipo de este año como uno de los mejores de la historia franjiverde en la máxima categoría y, sin duda, como el que ha conseguido mantener hasta más lejos la condición de invicto. Contra el Oviedo se pondrá en juego tanto la ampliación de este récord como la capacidad de los ilicitanos de seguir, al menos junto al Real Madrid, posiblemente también con el Barça, como miembro del club de los invictos.